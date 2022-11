NAG ernennt Jem Davies zum Vorstandsvorsitzenden

DALLAS, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der SC22, der weltweit größten Supercomputing-Veranstaltung, hat die Numerical Algorithms Group (NAG) die Ernennung von Jem Davies zum neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt gegeben. Der Technologie-Veteran Davies wird NAG bei der Umsetzung einer Transformationsstrategie unterstützen, sich auf Produkt- und Dienstleistungsinnovationen konzentrieren und neue Marktpositionen erschließen. Davies tritt die Nachfolge des derzeitigen Vorsitzenden Stephen Todd an, der nach neun Jahren in diesem Amt ausscheidet.

Jem Davies

Als hochqualifizierter Wirtschaftsmanager und Technologe bringt Davies Erfahrung in den Bereichen maschinelles Lernen, Daten und Prozessortechnologie von CPUs bis hin zu domänenspezifischen Prozessoren mit und stärkt damit die Reichweite des Unternehmens in strategischen Märkten. Er war in leitenden Positionen beim Technologiegiganten Arm tätig, unter anderem als Vice-President, Fellow und Geschäftsführer für Abteilungen wie die Machine Learning Group, und war maßgeblich an der Sicherung mehrerer Übernahmen beteiligt, die zum Aufbau neuer Geschäftsbereiche innerhalb von Arm führten. Davies verfügt über umfangreiche Erfahrungen als nebenamtliches Mitglied in einer Vielzahl von Unternehmen mit gewinnorientierter und gemeinnütziger Tätigkeit sowie in Normungsgremien.

„Der beeindruckende Hintergrund von Jem in der Prozessorbranche ist eine sehr willkommene Ergänzung für NAG", betonte Adrian Tate, CEO von NAG. „Im Zuge der weiteren Diversifizierung und des Ausbaus des NAG-Geschäfts werden wir auf Jems Erfahrungen bei der Gründung, dem Ausbau und der Finanzierung mehrerer Unternehmen zurückgreifen. Wir freuen uns sehr, dass wir einen so bedeutenden Wirtschaftsfachmann als neuen NAG-Vorsitzenden gewinnen konnten."

„Ich bin stolz darauf, zum Vorsitzenden dieses angesehenen Unternehmens ernannt worden zu sein, das eine so wichtige Rolle in der Computerbranche spielt", erklärte Davies. „Aufbauend auf dem guten Ruf von NAG, der für Vertrauen und Qualität steht, freue ich mich darauf, diesen Weltmarktführer in Zeiten des Umbruchs bei der Erschließung neuer Märkte zu unterstützen."

Informationen zu NAG

NAG ist ein führender Anbieter von numerischer Software und technischen Dienstleistungen für das Bank- und Finanzwesen, die Energiewirtschaft, das Ingenieurwesen und die Marktforschung sowie für akademische und staatliche Einrichtungen. NAG ist weltbekannt für die NAG® Library ─ die rigoroseste und verlässlichste Sammlung numerischer Algorithmen auf dem Markt ─ und bietet darüber hinaus Produkte für automatische Differenzierung, maschinelles Lernen und mathematische Optimierung sowie erstklassige technische Beratung in den Bereichen High-Performance-Computing (HPC) und Cloud HPC, Code-Portierung und -Optimierung sowie in anderen Bereichen des numerischen Rechnens. NAG wurde vor mehr als 50 Jahren aus einem Projekt mehrerer Universitäten heraus gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oxford, Großbritannien, sowie Niederlassungen in Großbritannien, den USA, der EU und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf nag.com/aboutus.

