Le NFP acquiert Sean Barrett Bloodstock Insurances Ltd. (nom commercial, Barrett Private Insurances), étend sa présence en Irlande

L'acquisition de l'entreprise basée à Dublin renforcera les solutions et services d'assurance spécialisés offerts par le NFP en Irlande.

DUBLIN, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- NFP, une société Aon et une société internationale de premier plan dans le domaine du courtage et du conseil en assurance, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sean Barrett Bloodstock Insurances Ltd. (nom commercial, Barrett Private Insurances), un courtier d'assurance spécialisé indépendant. John Barrett, directeur de Sean Barrett Bloodstock Insurances Ltd, rejoindra NFP en tant que directeur général et se concentrera sur le développement du Private Client Group de la société en Irlande et au Royaume-Uni, qui se concentre sur la fourniture de solutions de risque personnalisées pour les particuliers et les familles fortunés.

« Nous avons établi une forte présence sur le marché irlandais grâce à la croissance organique et aux acquisitions, et l'expertise de l'équipe de Sean Barrett Bloodstock Insurances la renforcera sans aucun doute davantage », a déclaré JP Allcock, directeur général du groupe NFP en Europe. « Leur engagement à fournir un excellent service à leurs clients avec une touche personnalisée correspond à notre approche, et nous nous réjouissons de leur participation active à l'expansion de notre offre de services aux clients privés sur le marché irlandais et au Royaume-Uni. »

Barrett Private Insurances est présent sur le marché irlandais depuis 37 ans. La société de courtage met à profit son expérience et sa connaissance approfondie des marchés de l'assurance habitation, de l'assurance collection, de l'assurance voyage, de l'assurance automobile, de l'assurance des yachts et de l'assurance des animaux de sang pour répondre aux besoins complexes de ses clients privés en matière de gestion des risques.

« Nous sommes ravis de rejoindre le NFP et de faire partie d'une entreprise en pleine croissance », a déclaré M. Barrett. « Grâce à ses vastes ressources mondiales, à une solide équipe de direction et à une excellente base de talents, NFP nous permettra d'apporter des contributions significatives qui, à terme, feront croître l'entreprise. C'est une excellente occasion pour nous d'apporter une valeur ajoutée aux clients que nous servons ».

À propos du NFP

