NFP erwirbt Sean Barrett Bloodstock Insurances Ltd. (Handelsname, Barrett Private Insurances), erweitert seine Präsenz in Irland

Der Erwerb des in Dublin ansässigen Unternehmens wird das Angebot an spezialisierten Versicherungslösungen und -dienstleistungen von NFP in Irland stärken

DUBLIN, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- NFP, ein Unternehmen von Aon und ein führendes internationales Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen, gab heute die Übernahme von Sean Barrett Bloodstock Insurances Ltd. (Handelsname: Barrett Private Insurances), einem unabhängigen Spezialversicherungsmakler, bekannt. John Barrett, Direktor von Sean Barrett Bloodstock Insurances Ltd. wird bei NFP als Managing Director tätig sein und sich auf den Ausbau der Private Client Group des Unternehmens in Irland und Großbritannien konzentrieren, die sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Risikolösungen für vermögende Privatpersonen und Familien konzentriert.

„Wir haben durch organisches Wachstum und Akquisitionen eine starke Präsenz auf dem irischen Markt aufgebaut, die durch das Fachwissen des Teams von Sean Barrett Bloodstock Insurances zweifellos weiter gestärkt wird", so JP Allcock, Group Managing Director, NFP in Europa. „Ihr Engagement, ihren Kunden einen exzellenten Service mit einer persönlichen Note zu bieten, deckt sich mit unserem Ansatz, und wir freuen uns auf ihre aktive Beteiligung an der Erweiterung unseres Privatkundenangebots auf dem irischen Markt und in Großbritannien."

Barrett Private Insurances ist seit 37 Jahren auf dem irischen Markt tätig. Das Maklerbüro nutzt seine Erfahrung und sein umfassendes Wissen über die Märkte für Hausrat-, Sammlungs-, Reise-, Auto-, Yacht- und Blutstockversicherungen, um die komplexen Bedürfnisse seiner Privatkunden im Bereich Risikomanagement zu erfüllen.

„Wir freuen uns, bei NFP einzusteigen und Teil eines wachsenden Unternehmens zu sein", sagte Barrett. „NFP verfügt über umfangreiche globale Ressourcen, ein starkes Managementteam und eine hervorragende Talentbasis und wird uns in die Lage versetzen, wichtige Beiträge zu leisten, die letztlich zum Wachstum des Unternehmens beitragen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, den Kunden, die wir betreuen, einen zusätzlichen Nutzen zu bieten."

Über NFP

NFP, ein Unternehmen von Aon, ist eine Organisation von Beratern und Problemlösern, die Unternehmen und Privatpersonen bei der Bewältigung ihrer wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Risiko, Personal, Vermögensverwaltung und Altersvorsorge unterstützt. Wir sind mehr als 7.700 Kolleginnen und Kollegen im Vereinigten Königreich, Irland, den USA, Puerto Rico und Kanada, die für eine Vielzahl von Kunden, Branchen und Gemeinschaften tätig sind. Unsere globalen Kompetenzen, unser Fachwissen und unsere maßgeschneiderten Lösungen umfassen Unternehmensversicherungen, Sozialleistungen, Personalberatung, Gesundheit und Sicherheit sowie individuelle Finanzplanung. Gemeinsam stellen wir die Menschen an die erste Stelle, setzen auf Partnerschaften und fördern kontinuierlich eine Kultur, auf die wir stolz sind. Besuchen Sie NFPIreland.ie , um mehr zu erfahren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg