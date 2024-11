Le premier « Classement des sciences interdisciplinaires 2025 » du Times Higher Education : l'institut KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology) est classé 4ème meilleur en Inde, 92ème dans le monde

BHUBANESHWAR, Inde, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- KIIT-DU (https://kiit.ac.in/) a obtenu une impressionnante quatrième place en Inde dans le premier classement des sciences interdisciplinaires 2025 du Times Higher Education (THE), qui reconnaît les universités qui excellent dans la recherche scientifique interdisciplinaire. Notamment, seulement quatre universités indiennes — privées et publiques — figurent parmi les 100 meilleures universités au monde et KIIT est l'une d'entre elles, se classant au 92e rang mondial.

KIIT University

L'Inde est fortement représentée dans le classement publié récemment, avec 65 universités qui y figurent, dont sept dans le top 100. Notamment, l'Université Anna est en tête des institutions indiennes et occupe la 41e place au niveau mondial.

Cette reconnaissance souligne l'engagement de l'Université KIIT à encourager la recherche interdisciplinaire et l'innovation. Parmi les institutions indiennes, KIIT est l'une des plus performantes, contribuant de manière significative à la présence du pays dans le paysage mondial des sciences interdisciplinaires.

Le Dr. Achyuta Samanta, fondateur des instituts KIIT et KISS (Kalinga Institute of Social Sciences), a salué cette réalisation historique et a déclaré : « La position de KIIT parmi les universités de recherche scientifique interdisciplinaires reflète son énorme contribution à la recherche et au développement au cours des décennies. » Bien qu'il ne soit qu'un institut créé il y a 27 ans et considéré comme université depuis 21 ans, KIIT a franchi cette étape grâce aux efforts dévoués de ses chercheurs et de son personnel, qui ont rendu cela possible grâce à la qualité de leurs recherches, de leurs innovations et de leurs publications. Il a félicité la faculté de KIIT-DU, les membres du personnel et les étudiants pour cette réussite unique.

