Le président sénégalais Macky Sall et le président d'honneur international de Religions for Peace, l'évêque Munib A. Younan, sont les lauréats du prix Sunhak pour la paix pour l'année 2020

Le prix Sunhak pour la paix 2020 a été remis à Macky Sall, président de la République du Sénégal, et à Munib A. Younan, évêque et président d'honneur international de Religions for Peace. À l'occasion du centenaire de son fondateur, le Révérend Sun Myung Moon, le Prix spécial du Fondateur a été remis à Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies.

Le président Sall a été récompensé pour avoir écourté avec succès le mandat présidentiel de sept à cinq ans et pour avoir relancé l'économie grâce à des politiques transparentes, étendant ainsi une démocratie mûre aux pays voisins du continent africain où la dictature et la pauvreté à long terme existent encore.

L'évêque Younan a été reconnu pour ses quarante années passées à promouvoir l'harmonie entre le judaïsme, le christianisme et l'islam au Moyen-Orient, et plus particulièrement dans la résolution du conflit israélo-palestinien.

À la tête des Nations Unies, M. Ban, ancien secrétaire général des Nations Unies, a œuvré pour la réalisation d'un monde durable avec un dévouement sans faille face à des défis et des crises mondiales sans précédent, notamment la crise économique mondiale, le changement climatique, le terrorisme et les problèmes de réfugiés.

Dans son discours de remerciement, le président Sall a insisté sur le fait que la paix exige les composantes sociales d'une croissance économique inclusive, qui contribue à l'éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités. Il a réaffirmé sa détermination à assumer un rôle moteur pour mettre fin aux conflits sur le continent africain et parvenir à un développement social et économique.

L'évêque Younan a appelé les responsables religieux à « élever leur voix pour une paix fondée sur la justice et à dénoncer les vagues de haine et d'oppression », puis il a déclaré : « Je continuerai à travailler pour une paix fondée sur la justice jusqu'à mon dernier souffle ».

L'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban, a déclaré « qu'il existe encore plus de 700 millions de personnes qui s'endorment le ventre vide » et que le prix qui lui a été remis « contribue à conforter son engagement et constitue une motivation supplémentaire pour en faire encore plus, car il existe encore beaucoup de personnes qui aspirent à la paix et à la prospérité, ainsi qu'au respect et à la protection de leurs droits en tant qu'êtres humains. »

La cérémonie s'est déroulée en présence de plus de 5000 personnes, parmi lesquelles d'anciens et de nouveaux chefs d'État et des représentants de diverses organisations gouvernementales, universitaires, industrielles, médiatiques et religieuses du monde entier.

Le prix Sunhak pour la paix récompense des personnes et des organisations qui apportent une contribution majeure à la paix pour les générations futures et pour le développement humain.

