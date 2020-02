Senegalesischer Präsident Macky Sall und Internationaler Ehrenpräsident von Religions for Peace Bischof Munib A. Younan als Sunhak Friedenspreisträger 2020 geehrt

Der Sunhak Friedenspreis 2020 wurde an Macky Sall, den Präsidenten der Republik Senegal, und an Bischof Munib A. Younan, den Internationalen Ehrenpräsidenten von Religions for Peace, verliehen. Aus Anlass des 100. Geburtstags des Gründers Rev. Sun Myung Moon wurde darüber hinaus ein besonderer Hundertjahrfeier-Gründerpreis an den ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon vergeben.