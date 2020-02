Prezydent Senegalu Macky Sall i międzynarodowy prezes honorowy organizacji Religie dla Pokoju biskup Munib A. Younan laureatami wyróżnienia Sunhak Peace Prize za rok 2020

Nagroda Sunhak Peace Prize 2020 trafiła do prezydenta Republiki Senegalu Macky'ego Salla i biskupa Muniba A. Younana, międzynarodowego prezesa honorowego organizacji Religie dla Pokoju. W upamiętnieniu setnej rocznicy urodzin fundatora nagrody, wielebnego dr. Sun Myung Moona, przyznano specjalne wyróżnienie fundatora z okazji setnej rocznicy, które trafiło do byłego Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona.

Prezydent Sall otrzymał nagrodę w uznaniu pomyślnego skrócenia kadencji prezydenckiej z siedmiu do pięciu lat i ożywienia gospodarki przez wykorzystanie przejrzystych zasad, co z kolei przyczyniło się do szerzenia dojrzałej demokracji wśród sąsiednich krajów w Afryce, gdzie ciągle panuje dyktatorstwo i ubóstwo.

Z kolei biskup Younan otrzymał wyróżnienie za 40 lat działań w zakresie krzewienia harmonii między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem na Bliskim Wschodzie, a w szczególności za dążenia do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Były Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon niezłomnie przewodził ONZ w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju w obliczu bezprecedensowych globalnych wyzwań i kryzysów, w tym międzynarodowego kryzysu gospodarczego, zmiany klimatu, terroryzmu i kryzysu uchodźczego.

Odbierając nagrodę, prezydent Sall podkreślił, że osiągnięcie pokoju wymaga elementów społecznych inkluzywnego rozwoju gospodarczego, który wnosi wkład w eliminację ubóstwa i zmniejszanie nierówności. Prezydent potwierdził swoją determinację do pełnienia przywódczej roli w zakończeniu konfliktów w Afryce i osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego.

Biskup Younan zaapelował do przywódców religijnych o „użycie głosu na rzecz pokoju na kanwie sprawiedliwości i wyraźne opowiadanie się przeciwko falom nienawiści i opresji" oraz dodał, że zamierza „kontynuować pracę na rzecz pokoju na kanwie sprawiedliwości do końca życia".

Były Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon podkreślił, że „ciągle ponad 700 milionów osób idzie spać z pustym żołądkiem" i przyznał, że otrzymanie wyróżnienia było dla niego „źródłem dodatkowej odpowiedzialności i motywacji, która pozwoli na osiągnięcie jeszcze więcej w świecie, gdzie ciągle tak wiele osób pragnie pokoju, dobrobytu i szacunku i ochrony praw człowieka".

W ceremonii wzięło udział ponad 5000 osób, w tym byłe i obecne głowy państw i przedstawiciele różnych organizacji rządowych, akademickich, przemysłowych, medialnych i religijnych z całego świata.

Nagroda Sunhak Peace Prize przyznawana jest osobom i organizacjom, które wnoszą duży wkład w pokój i dobrobyt przyszłych pokoleń i rozwój cywilizacji.

KONTAKT: Gayeon Roh, +82-2-3278-5158, sunhakprize@naver.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1087527/Sunhak_Peace_Prize_Younan.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1087526/Sunhak_Peace_Prize_Ban.jpg

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee