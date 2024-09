Le professeur Luo Min est invité à participer au Congrès mondial sur la cardiologie et les maladies cardiaques, qui se tiendra à Londres en octobre, afin de présenter ses nouvelles découvertes en matière de traitement innovant des maladies cardiaques

PÉKIN, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le professeur Luo Min, du Beijing Yuhe Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Rehabilitation Hospital, a été invité à participer au 36e Congrès mondial sur la cardiologie et les maladies cardiaques les 17 et 18 octobre 2024, à Londres, afin de présenter sa théorie originale d'excitation neuronale des maladies cardiaques et de promouvoir le développement mondial de nouvelles technologies pour le traitement des maladies cardiaques.

Professor Luo Min

Lors de la conférence, le professeur Luo présentera sa théorie et ses applications cliniques potentielles dans le cadre d'une session intitulée « The Newest Advances in the Prediction and Prevention of Coronary Heart Disease in Our Research » (Les dernières avancées dans la prédiction et la prévention des maladies coronariennes dans nos recherches), qui a été acceptée pour une présentation orale. Les recherches du professeur Luo introduisent une approche révolutionnaire dans le traitement des maladies cardiaques, réduisant potentiellement le besoin de chirurgie et améliorant de manière significative la récupération postopératoire des patients. Le résumé sera publié dans les revues spécialisées du Congrès de cardiologie 2024, dont Cardiovascular Therapy : Open Access, Interventional Cardiology, et le Journal of Medical Implants & Surgery.

Le professeur Luo a découvert que les anomalies du nerf spinal pouvaient entraîner des spasmes, des contractions et un rétrécissement des artères coronaires, ce qui provoque une ischémie myocardique. Il a souligné qu'une fonction anormale du nerf sympathique thoracique, souvent négligée, jouait un rôle clé dans les maladies coronariennes. Les artères coronaires étant contrôlées par ces nerfs, une activité nerveuse excessive peut provoquer des contractions artérielles. Par conséquent, la régulation du système nerveux peut soulager les spasmes et les sténoses coronaires, offrant ainsi des traitements potentiels pour les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque, améliorant de manière significative les résultats pour les patients.

Le professeur Luo a déclaré : « Le traitement des maladies cardiaques ne devrait pas reposer uniquement sur la chirurgie, et mes recherches suggèrent que la régulation du système nerveux pourrait constituer une avancée majeure pour l'avenir. En intégrant des théories issues de différentes disciplines médicales, j'ai le plaisir d'introduire le concept de la médecine holistique interdisciplinaire. Cette approche vise à aider les médecins à mieux comprendre les causes profondes des maladies, ce qui pourrait permettre de s'éloigner des traitements symptomatiques à objectif unique et d'offrir des remèdes plus efficaces et à long terme ».

À propos du professeur Luo Min

Le professeur Luo Min possède plus de 30 ans d'expérience en matière de consultation clinique multidisciplinaire. Il a étudié l'orthopédie, la neurologie, la chirurgie générale, l'anesthésiologie, la médecine cardiovasculaire et cérébrovasculaire, ainsi que la médecine des soins intensifs. Il a créé la première alliance interdisciplinaire de médecins en Chine, intégrant des technologies de pointe dans de multiples disciplines et créant un nouveau concept unique de diagnostic et de traitement modernes. Le professeur Luo a développé de manière indépendante 19 technologies mini-invasives de niveau national et 12 innovations mini-invasives de niveau provincial.

