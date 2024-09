Professor Luo Min wird im Oktober am Weltkongress für Kardiologie und Herzkrankheiten in London teilnehmen, um neue Erkenntnisse über seine innovativen Behandlungen von Herzkrankheiten vorzustellen

PEKING, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Professor Luo Min vom Rehabilitationskrankenhaus für Traditionelle Chinesische und Westliche Medizin Yuhe in Peking wurde eingeladen, am 36. Weltkongress für Kardiologie und Herzerkrankungen vom 17. bis 18. Oktober 2024 in London teilzunehmen, um seine ursprüngliche Theorie der neuralen Erregung bei Herzerkrankungen vorzustellen und die globale Entwicklung neuer Technologien zur Behandlung von Herzerkrankungen zu fördern.

Professor Luo Min

Auf der Konferenz wird Professor Luo seine Theorie und ihre potenziellen klinischen Anwendungen in einer Sitzung mit dem Titel „The Newest Advances in the Prediction and Prevention of Coronary Heart Disease in Our Research" (Die neuesten Fortschritte bei der Vorhersage und Prävention von koronaren Herzkrankheiten in unserer Forschung) vorstellen, die für eine mündliche Präsentation angenommen wurde. Professor Luos Forschung stellt einen bahnbrechenden Ansatz für die Behandlung von Herzkrankheiten vor, der die Notwendigkeit von Operationen verringern und die postoperative Genesung der Patienten erheblich verbessern könnte. Der Abstract wird in den unterstützenden Zeitschriften des Kardiologiekongresses 2024 veröffentlicht, darunter Cardiovascular Therapy: Open Access, Interventional Cardiology und das Journal of Medical Implants & Surgery.

Professor Luo entdeckte, dass Anomalien der Spinalnerven zu Krämpfen, Kontraktionen und Verengungen der Herzkranzgefäße führen können, was eine Ischämie des Herzmuskels zur Folge hat. Er betonte, dass eine abnorme Funktion des thorakalen Sympathikusnervs, die oft übersehen wird, eine Schlüsselrolle bei koronaren Herzkrankheiten spielt. Da die Koronararterien durch diese Nerven gesteuert werden, kann eine übermäßige Nervenaktivität zu Arterienverengungen führen. Die Regulierung des Nervensystems kann daher Spasmen und Stenosen der Herzkranzgefäße lindern und damit potenzielle Behandlungsmöglichkeiten für koronare Herzkrankheiten und Herzinsuffizienz bieten, was die Ergebnisse für die Patienten erheblich verbessern würde.

Professor Luo erklärte: „Die Behandlung von Herzkrankheiten sollte sich nicht nur auf die Chirurgie stützen, und meine Forschung deutet darauf hin, dass die Regulierung des Nervensystems in Zukunft ein wichtiger Durchbruch sein könnte. Durch die Integration von Theorien aus verschiedenen medizinischen Disziplinen freue ich mich, das Konzept der interdisziplinären Ganzheitsmedizin vorstellen zu können. Dieser Ansatz soll den Ärzten helfen, die Ursachen von Krankheiten besser zu verstehen, so dass sie sich möglicherweise von symptomatischen, einseitigen Behandlungen abwenden und wirksamere, langfristige Heilmethoden anbieten können."

Informationen zu Professor Luo Min

Professor Luo Min verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der multidisziplinären klinischen Konsultation und hat sich auf Orthopädie, Neurologie, allgemeine Chirurgie, Anästhesiologie, kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Medizin sowie Intensivmedizin spezialisiert. Er schuf die erste interdisziplinäre Ärzteallianz in China, die fortschrittliche Technologien aus verschiedenen Disziplinen integriert und ein einzigartiges neues Konzept für moderne Diagnose und Behandlung entwickelt hat. Professor Luo hat unabhängig voneinander 19 minimalinvasive Technologien auf nationaler Ebene und zwölf minimalinvasive Innovationen auf Provinzebene entwickelt.

KONTAKT: [email protected]

