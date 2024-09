Professor Luo Min uitgenodigd voor het wereldcongres over cardiologie en hartziekten in Londen in oktober om nieuwe bevindingen over zijn innovatieve behandelingen voor hartziekten te delen

BEIJING, 24 september 2024 /PRNewswire/ -- Professor Luo Min, van het Beijing Yuhe Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Rehabilitation Hospital, is uitgenodigd om het 36th World Congress on Cardiology and Heart Disease op 17-18 oktober 2024 in Londen bij te wonen om zijn originele neurale excitatietheorie van hartaandoeningen te introduceren en de wereldwijde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de behandeling van hartaandoeningen te bevorderen.

Professor Luo Min

Tijdens de conferentie zal professor Luo zijn theorie en de potentiële klinische toepassingen ervan presenteren in een sessie getiteld "The Newest Advances in the Prediction and Prevention of Coronary Heart Disease in Our Research" [De nieuwste ontwikkelingen in de voorspelling en preventie van coronaire hartziekten in ons onderzoek] die geaccepteerd is voor een mondelinge presentatie. Het onderzoek van professor Luo introduceert een baanbrekende aanpak voor de behandeling van hartaandoeningen, waardoor mogelijk minder operaties nodig zijn en het postoperatieve herstel voor patiënten aanzienlijk verbetert. Het abstract zal worden gepubliceerd in de ondersteunende tijdschriften van Cardiology Congress 2024, waaronder Cardiovascular Therapy: Open Access, Interventional Cardiology, en het Journal of Medical Implants & Surgery.

Professor Luo ontdekte dat afwijkingen aan de ruggenmergzenuw kunnen leiden tot spasmen, samentrekkingen en vernauwing van de kransslagaders, wat resulteert in myocardischemie. Hij benadrukte dat een abnormale thoracale sympathische zenuwfunctie, die vaak over het hoofd wordt gezien, een sleutelrol speelt bij coronaire hartziekten. Omdat de kransslagaders door deze zenuwen worden aangestuurd, kan overmatige zenuwactiviteit samentrekking van de slagader veroorzaken. Het reguleren van het zenuwstelsel kan coronaire spasmen en stenose verlichten, wat mogelijke behandelingen biedt voor coronaire hartziekten en hartfalen, waardoor de resultaten voor patiënten aanzienlijk verbeteren.

Professor Luo verklaarde: "De behandeling van hartaandoeningen moet niet alleen zijn gebaseerd op chirurgie. Mijn onderzoek suggereert dat het reguleren van het zenuwstelsel een belangrijke toekomstige doorbraak kan zijn. Door theorieën uit verschillende medische disciplines te integreren, introduceer ik met veel plezier het concept van interdisciplinaire holistische geneeskunde. Deze benadering is erop gericht om artsen te helpen de onderliggende oorzaken van ziekten beter te begrijpen, waardoor ze mogelijk niet langer alleen op symptomen zijn gericht en effectievere langetermijnbehandelingen kunnen aanbieden."

Over professor Luo Min

Professor Luo Min heeft meer dan 30 jaar ervaring in multidisciplinaire klinische consultatie en heeft orthopedie, neurologie, algemene chirurgie, anesthesiologie, cardiovasculaire en cerebrovasculaire geneeskunde en critical care geneeskunde gestudeerd. Hij creëerde het eerste interdisciplinaire artsenverbond in China, integreerde geavanceerde technologieën uit verschillende disciplines en bedacht een uniek nieuw concept van moderne diagnose en behandeling. Professor Luo heeft onafhankelijk 19 minimaal invasieve technologieën van nationaal niveau en 12 minimaal invasieve innovaties van provinciaal niveau ontwikkeld.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512472/Professor_Luo_Min.jpg