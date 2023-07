Le projet pilote d'hydrogène durable de Sinopec à Xinjiang Kuqa entre en service et prend la tête du développement de l'hydrogène durable en Chine

KUQA, Chine, le 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a annoncé que le projet pilote d'hydrogène durable (« projet ») construit par la société dans la ville de Kuqa de la préfecture d'Aksu, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, est entré en service. L'exploitation officielle de l'usine, qui exploite l'énergie solaire pour produire de l'hydrogène durable, marque une avancée majeure dans l'exploration technologique de Sinopec pour produire de l'hydrogène propre et permettre au pays de passer à un système énergétique plus respectueux de l'environnement et plus durable.

Dirigé par la New Star Company de Sinopec, ce mégaprojet est le plus grand projet de conversion de l'énergie solaire à l'hydrogène au monde et le premier de ce type en Chine. Il est équipé d'un complexe de production d'énergie photovoltaïque, de lignes de transmission et de transformation de l'énergie, ainsi que d'installations de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, de stockage et de transport de l'hydrogène, et d'une production auxiliaire.

L'hydrogène durable est produit par des installations alimentées par des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ce qui permet de limiter l'empreinte carbone de l'ensemble du processus de production. Le projet tire parti de la richesse des ressources photovoltaïques de Kuqa pour produire 20 000 tonnes d'hydrogène durable par an en utilisant l'énergie solaire pour électrolyser l'eau, avec la capacité de stocker 210 000 mètres cubes d'hydrogène et de transporter 28 000 mètres cubes par heure.

En tant que projet de démonstration visant à ouvrir une nouvelle voie pour le raffinage de l'hydrogène durable et à fournir un modèle exemplaire pour la production d'hydrogène durable en Chine, le projet fournit de l'hydrogène à la Tahe Refining & Chemical de Sinopec afin d'éliminer l'électricité produite à partir de combustibles fossiles utilisée pour la production d'hydrogène, ce qui devrait l'aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 485 000 tonnes par an.

En mettant l'accent sur les transports à l'hydrogène et le raffinage de l'hydrogène durable, Sinopec vise à devenir une nouvelle puissance énergétique, pionnière de l'innovation en matière de production d'hydrogène en Chine, ce qui permettra à la Chine et à d'autres pays d'atteindre des objectifs à faible émission de carbone dans les années à venir. Avec une capacité annuelle de production et d'utilisation d'hydrogène supérieure à 4,5 millions de tonnes, la station de production d'hydrogène par électrolyse PEM développée par Sinopec est entrée en service et son premier projet de démonstration d'hydrogène dans la région autonome de Mongolie intérieure, qui devrait produire 30 000 tonnes d'hydrogène par an, a été lancé en 2023.

