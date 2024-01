Le rapport de J.S. Held sur les risques mondiaux (J.S. Held Global Risk Report) révèle des opportunités commerciales dans un contexte d'incertitude

Le rapport J.S. Held 2024 Global Risk Report, https://www.jsheld.com/insights/articles/2024-js-held-global-risk-report , explore six questions mondiales cruciales et interconnectées et leurs implications pour la planification stratégique et la prise de décisions des entreprises :

Le populisme et le mégacycle électoral de 2024

Économie chinoise et investissements

Incertitude de l'IA : l'intersection de l'innovation, du risque et de la réglementation

Changement climatique, conditions météorologiques et autres catastrophes naturelles

Expansion extraterritoriale des lois et politiques ESG : complexités pour la gestion responsable des entreprises

Risque politique lié à l'intervention du gouvernement

La trentaine d'experts techniques, scientifiques, financiers et stratégiques qui ont contribué au rapport J.S. Held Risk ont collaboré à l'analyse non seulement de chaque risque indépendamment, mais aussi de leurs points d'intersection uniques, afin de créer un cadre d'aide à la prise de décisions commerciales qui révèle des opportunités commerciales mondiales. « Les six macro-sujets évoquent les risques et les opportunités que nous traitons avec nos clients tous les jours, des sujets qui empêchent les PDG, les directeurs financiers, les directeurs juridiques et les conseils d'administration de dormir », a déclaré Greg Esslinger , vice-président exécutif et responsable de la pratique des enquêtes mondiales.

Le rapport présente les points de vue d'experts uniques sur la façon dont ces questions importantes sont interconnectées et les opportunités commerciales qui découlent de cette perspective multidisciplinaire et intégrée. La profondeur et l'étendue de notre travail sur le marché de l'assurance constituent une base solide en matière d'évaluation des risques, d'analyse des données, de sensibilisation mondiale, de conformité réglementaire, d'adaptabilité technologique et d'atténuation des risques. Collectivement, ces compétences permettent à nos experts d'évaluer les risques commerciaux dans plusieurs régions, paysages géopolitiques, cadres réglementaires et avancées technologiques.

Michael Jacoby , de Phoenix Management, une filiale de J.S. Held, qui a conseillé plus de 400 clients dans divers secteurs, notamment en tant qu'administrateur indépendant et manager intérimaire pour 30 entreprises, note que « le rapport J.S. Held Risk Report est unique en ce sens qu'il fournit des informations exploitables pour soutenir la prise de décisions stratégiques ».

Conformément à notre approche du conseil aux entreprises, les idées partagées dans le rapport J.S. Held Risk Report envisagent le risque sous plusieurs angles, en tirant parti de la combinaison unique de l'expertise technique, scientifique, financière et stratégique de plus de 1 500 experts sur six continents. Ces experts siègent au conseil d'administration d'entreprises, sont d'anciens cadres dirigeants avant leur carrière de conseiller, d'anciens avocats, régulateurs et autres fonctionnaires, des scientifiques et des ingénieurs accrédités, chacun apportant un point de vue unique en tant que conseiller de confiance de plus de 8 000 clients par an.

« Notre équipe agile, collaborative et créative, centrée sur le client, fournit des conseils orientés vers les solutions à nos clients dans le monde entier, quelle que soit l'ampleur ou la complexité d'un projet. Le rapport J.S. Held Risk Report reflète le rôle de conseiller de confiance que nous avons acquis au cours des cinquante dernières années », a déclaré Jonathon Held , président et directeur général de J.S. Held.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter plus en détail des risques et des opportunités décrits dans le rapport, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse [email protected] .

