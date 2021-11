Le Real Madrid et LAVA proposent les premières expériences Smart Ticket NFT sur Flow, qui transforment l'engagement des 600 millions de fans du Real Madrid dans le monde entier

Présentation des Smart Ticket NFTs (jetons non fongibles) développés par LAVA et mis en circulation sur Flow

SAN FRANCISCO, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, LAVATM a annoncé qu'elle a habilité le Real Madrid Football Club à émettre des billets intelligents NFT sur Flow qui peuvent être collectionnés et vendus par les fans du monde entier.

Lancé pour la première fois lors du match du 28 septembre 2021 au stade Santiago Bernabéu contre le Sheriff Tiraspol, le billet intelligent NFT permet à certains fans et partenaires de recevoir des récompenses exclusives sur leur billet intelligent numérique. Les personnes peuvent ensuite échanger de la monnaie numérique qu'elles peuvent utiliser pour accéder à des articles numériques exclusifs conçus spécialement pour l'événement.

La portée potentielle des fans est importante, car le Real Madrid génère les plus hauts niveaux d'engagement des fans dans le monde entier, avec une communauté mondiale d'environ 600 millions de fans. Les NFT donneront au club la possibilité de se connecter avec ses fans, qu'ils soient dans le stade ou non.

« En s'appuyant sur les NFT, le Real Madrid donne à ses fans la possibilité d'investir dans leur propre personne, de collecter des objets numériques exclusifs et de posséder une partie du monde en ligne. Cela change fondamentalement la donne pour l'expérience des fans. Parce qu'ils sont numériques, les NFT nous donnent la possibilité de créer une toute nouvelle forme d'expérience pour les fans qui ont des capacités limitées de se connecter avec le club au delà de la simple observation d'un match en direct. À l'avenir, les NFTs permettront au club de se connecter avec nos fans là où ils sont, en ligne ou hors ligne », a déclaré Michael Sutherland, responsable de la transformation au Real Madrid.

LAVA estime que la partie la plus précieuse de toute marque est son réseau social - sa communauté - et les données incroyables qui viennent avec le réseau. Malheureusement, avant LAVA, les marques ont confié l'engagement et les données de leurs clients à des plateformes de médias sociaux qui ont pris de la valeur au détriment de la marque elle-même. En tant qu'API en temps réel pour l'engagement des consommateurs dans la nouvelle économie, LAVA redonne le contrôle et la valeur aux marques.

« Toutes les marques cherchent des moyens de mobiliser pleinement leurs consommateurs à chaque instant et de toutes les manières possibles. Nous sommes ravis de travailler avec le Real Madrid pour révolutionner l'expérience des fans, que vous soyez au stade ou à la maison. Grâce aux NFT Smart Ticket, les fans recevront des privilèges pour des expériences uniques, des objets de collection et de la monnaie numérique. Avec LAVA, le Real Madrid vous apportera l'expérience fan dans votre quartier, dans votre magasin préféré ou dans votre restaurant préféré. Comme les NFT sont intemporels, l'expérience des fans ne prendra jamais fin », a déclaré Wen Miao, directeur général de LAVA.

Les Smart Ticket NFT sont développés par LAVA et mis en circulation sur Flow, la blockchain conçue pour la future génération d'applications, de jeux et d'actifs numériques qui les alimentent. Flow a été conçu pour permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications grand public, à l'échelle, sur la blockchain.

« C'est formidable de voir LAVA et le Real Madrid utiliser les NFT de manière innovante pour offrir de nouvelles expériences aux fans de sport du monde entier », a déclaré Mickey Maher, vice-président senior des partenariats de Dapper Labs. « Notre collaboration avec le Real Madrid et LAVA pour offrir le Smart Ticket NFT sur Flow à plus de 600 millions de fans du Real Madrid est une nouvelle étape dans notre engagement commun à révolutionner l'expérience des fans. »

À propos de LAVA

LAVA est une plateforme logicielle API en temps réel de nouvelle génération destinée à promouvoir l'engagement des consommateurs vis-à-vis des marques. Sa technologie transforme les données d'entreprise en temps réel en action commerciale instantanée en utilisant RealtimeAITM et blockchain, permettant aux entreprises de créer des moments qui comptent pour les clients. En connectant des marques de classe mondiale avec leurs clients au cœur de l'action, LAVA aide les entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la vente au détail, de l'événementiel et des lieux de réunion à créer des expériences personnalisées qui améliorent l'engagement des consommateurs, renforcent la fidélité à la marque et génèrent des dépenses supplémentaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lava.ai.

À propos de Flow

Flow est une blockchain de nouvelle génération, rapide et conviviale pour les développeurs, choisie pour sa combinaison d'évolutivité et de convivialité, ainsi que pour son engagement en faveur de l'autonomisation des communautés. Flow est la seule blockchain de niveau 1 créée à l'origine par une équipe qui a toujours proposé des expériences de blockchain grand public, notamment CryptoKitties, Dapper Wallet et NBA Top Shot.

Flow peut s'enorgueillir d'un riche écosystème composé de grandes marques de divertissement, de studios de développement et de start-ups financées par des fonds d'investissement. Les partenaires de l'écosystème Flow comprennent des marques mondiales de propriété intellectuelle comme Warner Music, Ubisoft, NBA et UFC, le leader du commerce électronique Shopify, des développeurs de jeux de premier plan, dont Animoca Brands, Sumo Digital et nWay, ainsi que de nombreux leaders de l'espace cryptographique comme Circle et Binance. Pour en savoir plus sur Flow, visitez https://flow.com/.

