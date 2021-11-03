Real Madrid и LAVA обеспечивают интеллектуальный NFT-трафик для 600 млн фанатов в мире

Представляем NFT-токены Smart Ticket (невзаимозаменяемые токены) на базе LAVA и запускаем в Flow

САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания LAVATM объявила о том, что она позволяет футбольному клубу Real Madrid выпускать NFT-токены на платформе Flow, которые фанаты по всему миру могут собирать и которыми могут торговать.

NFT-токен, впервые представленный на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на матче 28 сентября 2021 года против Sheriff Tiraspol, позволяет некоторым поклонникам и партнерам получать эксклюзивные вознаграждения по своему цифровому смарт-билету. После этого пользователи могут использовать цифровую валюту для получения доступа к эксклюзивным цифровым изделиям, предназначенным специально для данного мероприятия.

Потенциальное присутствие фанатов имеет важное значение, поскольку Real Madrid обеспечивает высочайший уровень вовлеченности фанатов по всему миру, благодаря глобальному сообществу фанатов, насчитывающему около 600 миллионов человек. NFT даст клубу возможность общаться с его поклонниками независимо от того, находятся они на стадионе или нет.

С помощью NFT-токенов Real Madrid предоставляет своим поклонникам возможность инвестировать в себя, собирать эксклюзивные цифровые товары и владеть частью онлайн-мира. Это радикально меняет правила игры для фанатов. Благодаря цифровому стилю NFT-токены дают нам возможность создать совершенно новый уровень опыта для фанатов, которые имеют ограниченные возможности для общения с клубом, помимо просмотра матчей в прямом эфире. В будущем NFT-токены позволят клубу поддерживать связь с нашими поклонниками в режиме онлайн или офлайн», — заявил директор по трансформации Real Madrid Майкл Сазерленд (Michael Sutherland).

Компания LAVA убеждена в том, что наиболее ценной частью любого бренда является ее социальная сеть — ее сообщество — и невероятные данные, получаемые с ее помощью. К сожалению, до появления LAVA бренды передавали свои данные и информацию о клиентах в социальные сети, которые выросли в цене за счет бренда. Компания LAVA, предоставляющая API для взаимодействия с клиентами в новой экономике в режиме реального времени, возвращает брендам возможности контроля и ценность.

«Каждый бренд ищет способы для активного привлечения своих клиентов в любой момент и любым способом. Мы очень рады возможности сотрудничать с Real Madrid для того, чтобы совершить революцию в жизни фанатов, будь то на стадионе или дома. С помощью NFT-токенов Smart Ticket поклонники получат привилегии в виде уникальных впечатлений, коллекционных пакетов и цифровой валюты. Благодаря LAVA Real Madrid доставит удовольствие поклонникам, в их районах, любимых магазинах или ресторанах. Поскольку NFT-токены даются навечно, опыт фанатов никогда не прекратится», — заявил глава компании LAVA Вэнь Мяо (Wen Miao).

NFT-токены Smart Ticket созданы на базе технологии LAVA и представлены на платформе Flow. Блокчейн создан для нового поколения приложений, игр и цифровых активов, обеспечивающих их активность. Компания Flow была разработана для того, чтобы помочь разработчикам в создании в широком масштабе приложений, ориентированных на потребителя, на основе блокчейна.

«Приятно видеть, как LAVA и Real Madrid используют NFT-токены инновационным образом, чтобы донести новые впечатления до спортивных болельщиков по всему миру, — заявил старший вице-президент компании Dapper Labs по партнерским отношениям Мики Махир (Mickey Maher). — Наше сотрудничество с Real Madrid и LAVA, направленное на то, чтобы привлечь к участию в программе Smart Ticket NFT более 600 миллионов фанатов Real Madrid, является еще одним шагом в реализации нашего общего обязательства по радикальному изменению качества обслуживания».

Информация о компании LAVA

LAVA — программная платформа для привлечения бренда в режиме реального времени. Ее технология превращает корпоративные данные в режиме реального времени в мгновенные бизнес-действия с использованием технологий RealtimeAITM и блокчейн, что дает компаниям возможность создавать важные для клиентов моменты. Мгновенно связывая бренды мирового класса с их клиентами, компания LAVA помогает компаниям гостиничного бизнеса, розничной торговли, организаторам мероприятий и спортивных объектов создавать персонализированные условия для повышения уровня вовлеченности клиентов, укрепления их лояльности к бренду и увеличения затрат. Более подробная информация представлена на сайте www.lava.ai.

Информация о компании Flow

Flow — быстрый, удобный для разработчиков блокчейн нового поколения, выбранный за сочетание масштабируемости и удобства использования, а также за его стремление к расширению прав и возможностей сообществ. Flow — единственный блокчейн первого уровня, изначально созданный командой, которая неизменно обеспечивала превосходный уровень обслуживания потребителей, включая CryptoKitties, Dapper Wallet и NBA Top Shot.

Компания Flow может похвастаться богатой экосистемой ведущих развлекательных брендов, студиями разработки и стартапами, поддерживающими венчурные проекты. В число партнеров по экосистеме Flow входят такие всемирные IP-бренды, как Warner Music, Ubisoft, NBA и UFC; лидер в области электронной коммерции Shopify, ведущие разработчики игр, включая Animoca Brands, Sumo Digital и nWay, а также многие лидеры криптовалютной сферы, такие как Circle и Binance. Более подробная информация о компании Flow представлена на ее сайте по адресу: https://flow.com/.

Контактная информация: Lisa Martin (Лиза Мартин), 408-223-5084

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1677413/LAVA_Logo.jpg

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www.lava.ai



SOURCE LAVA.ai