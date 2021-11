Real Madrid und LAVA liefern das erste Smart Ticket NFT-Erlebnis auf Flow, das die Fanbindung für die 600 Millionen Fans von Real Madrid weltweit verbessert

Einführung von Smart Ticket NFTs (Non-Fungible Tokens) auf Basis von LAVA und Einführung auf Flow

SAN FRANCISCO, 4. November 2021 /PRNewswire/ -- LAVA™ gab heute bekannt, dass es dem Real Madrid Football Club ermöglicht hat, Smart Ticket NFTs auf Flow auszugeben, die von Fans auf der ganzen Welt gesammelt und gehandelt werden können.

Das Smart Ticket NFT wurde erstmals beim Spiel gegen Sheriff Tiraspol am 28. September 2021 im Santiago-Bernabéu-Stadion eingeführt und ermöglicht es ausgewählten Fans und Partnern, exklusive Prämien auf ihrem digitalen Smart Ticket zu erhalten. Die Personen können dann digitale Währung einlösen, mit der sie Zugang zu exklusiven digitalen Gegenständen erhalten, die speziell für die Veranstaltung entwickelt wurden.

Die potenzielle Fan-Reichweite ist beträchtlich, da Real Madrid mit einer globalen Fangemeinde von rund 600 Millionen Menschen weltweit das größte Fan-Engagement aufweist. NFTs geben dem Verein die Möglichkeit, mit seinen Fans in Kontakt zu treten, egal ob sie im Stadion sind oder nicht.

„Durch die Nutzung von NFTs gibt Real Madrid seinen Fans die Möglichkeit, in sich selbst zu investieren, exklusive digitale Gegenstände zu sammeln und ein Stück der Online-Welt zu besitzen. Für die Fans bedeutet das einen grundlegenden Wandel. Da sie digital sind, bieten NFTs uns die Möglichkeit, eine ganz neue Erfahrungsebene für Fans zu schaffen, die nur begrenzte Möglichkeiten haben, sich über das Ansehen eines Live-Spiels hinaus mit dem Verein zu verbinden. In Zukunft werden NFTs den Verein in die Lage versetzen, mit unseren Fans in Kontakt zu treten, wo immer sie sich befinden, online oder offline", sagte Michael Sutherland, Chief Transformation Officer bei Real Madrid.

LAVA ist davon überzeugt, dass der wertvollste Teil einer Marke ihr soziales Netzwerk ist - ihre Community - und die unglaublichen Daten, die mit diesem Netzwerk einhergehen. Leider haben Marken vor LAVA ihr Kundenengagement und ihre Daten an Social Media Plattformen weitergegeben, die auf Kosten der Marke an Wert gewonnen haben. Als Echtzeit-Marken-API für das Kundenengagement in der New Economy gibt LAVA die Kontrolle und den Wert an die Marken zurück.

„Jede Marke sucht nach Möglichkeiten, ihre Kunden in jedem Moment und auf jede Art und Weise zu begeistern. Wir freuen uns, mit Real Madrid zusammenzuarbeiten, um das Fanerlebnis zu revolutionieren, egal ob Sie im Stadion oder zu Hause sind. Durch Smart Ticket NFTs erhalten die Fans Privilegien für einzigartige Erlebnisse, Sammlerstücke und digitale Währung. Mit LAVA bringt Real Madrid das Fan-Erlebnis zu Ihnen, in Ihre Nachbarschaft, in Ihr Lieblingsgeschäft oder in Ihr Lieblingsrestaurant. Als NFTs, die ewig halten, wird das Fan-Erlebnis nie enden", sagte Wen Miao, LAVAs Chief Executive Officer.

Das Smart Ticket NFTs wird von LAVA betrieben und auf Flow eingeführt, der Blockchain, die für die nächste Generation von Apps, Spielen und den digitalen Vermögenswerten, die sie antreiben, entwickelt wurde. Flow wurde entwickelt, um es Entwicklern zu erleichtern, verbraucherfreundliche Anwendungen in großem Umfang auf der Blockchain zu erstellen.

„Es ist aufregend zu sehen, wie LAVA und Real Madrid NFTs auf innovative Art und Weise nutzen, um Sportfans auf der ganzen Welt neue Erfahrungen zu bieten", sagte Mickey Maher, Senior Vice President of Partnerships bei Dapper Labs. „Unsere Zusammenarbeit mit Real Madrid und LAVA, um das Smart Ticket NFT on Flow mehr als 600 Millionen Real Madrid Fans zugänglich zu machen, ist ein weiterer Schritt in unserem gemeinsamen Engagement, das Fanerlebnis zu revolutionieren."

Informationen zu LAVA

LAVA ist eine Echtzeit-API-Softwareplattform der nächsten Generation für das Engagement von Marken. Die Technologie des Unternehmens verwandelt Echtzeit-Unternehmensdaten mithilfe von RealtimeAI™ und Blockchain in sofortige Geschäftsaktionen und ermöglicht es Unternehmen, Momente zu schaffen, die für Kunden wichtig sind. LAVA hilft Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Events und Veranstaltungsorte dabei, personalisierte Erlebnisse zu schaffen, die die Kundenbindung erhöhen, die Markentreue vertiefen und zusätzliche Ausgaben generieren, indem sie Weltklasse-Marken mit ihren Kunden im richtigen Moment verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.lava.ai.

Informationen zu Flow

Flow ist eine schnelle, entwicklerfreundliche Blockchain der nächsten Generation, die aufgrund ihrer Kombination aus Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit sowie ihres Engagements für die Stärkung von Gemeinschaften ausgewählt wurde. Flow ist die einzige Layer-One-Blockchain, die ursprünglich von einem Team entwickelt wurde, das durchweg großartige Blockchain-Erfahrungen für Verbraucher geliefert hat, darunter CryptoKitties, Dapper Wallet und NBA Top Shot.

Flow verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem aus führenden Unterhaltungsmarken, Entwicklungsstudios und wagnisgestützten Start-ups. Zu den Partnern des Flow-Ökosystems gehören globale IP-Marken wie Warner Music, Ubisoft, NBA und UFC, der E-Commerce-Marktführer Shopify, führende Spieleentwickler wie Animoca Brands, Sumo Digital und nWay sowie viele führende Krypto-Anbieter wie Circle und Binance. Mehr über Flow finden Sie unter https://flow.com/.

Kontakt: Lisa Martin, 408-223-5084

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677413/LAVA_Logo.jpg

