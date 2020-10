Le stabilisateur pour smartphone iSteady X de Hohem avec suivi du visage bénéficie d'une mise à niveau avec une fonction de contrôle gestuel et d'autres nouvelles fonctionnalités

Contrôle gestuel : Démarrez facilement l'enregistrement vidéo ou prenez des photos en faisant un « High Five » (« tope-là ») ou le geste de la victoire (en forme de V). Cette fonction est extrêmement utile pour prendre un selfie ou une photo de groupe sans toucher le téléphone. Elle est également un assistant idéal pour un voyage, une fête et des événements familiaux.

Démarrez facilement l'enregistrement vidéo ou prenez des photos en faisant un « » (« tope-là ») ou le geste de la victoire (en forme de V). Cette fonction est extrêmement utile pour prendre un selfie ou une photo de groupe sans toucher le téléphone. Elle est également un assistant idéal pour un voyage, une fête et des événements familiaux. Suivi des objets : Suivez facilement les objets mobiles, comme les animaux de compagnie, toujours ravissants. Sélectionnez le cadre de l'objet souhaité sur l'écran du téléphone et la caméra suivra le mouvement de l'objet.

Suivez facilement les objets mobiles, comme les animaux de compagnie, toujours ravissants. Sélectionnez le cadre de l'objet souhaité sur l'écran du téléphone et la caméra suivra le mouvement de l'objet. Mise au point/exposition manuelle ou verrouillée : Cette fonction permet de régler manuellement ou de verrouiller les valeurs de mise au point et d'exposition lors de l'utilisation de la caméra.

Cette fonction permet de régler manuellement ou de verrouiller les valeurs de mise au point et d'exposition lors de l'utilisation de la caméra. Réglage des paramètres de la caméra : Cette fonction permet de modifier les paramètres de la caméra et de personnaliser le stabilisateur iSteady X.

Cette fonction permet de modifier les paramètres de la caméra et de personnaliser le stabilisateur iSteady X. Réglage de la vitesse de mise au point : Cette fonction vous permet d'ajuster la vitesse de mise au point selon vos préférences.

Cette fonction vous permet d'ajuster la vitesse de mise au point selon vos préférences. Minuterie : Cette fonction permet de régler la minuterie pour la prise de photos.

Cette fonction permet de régler la minuterie pour la prise de photos. Réglage Motionlapse avec points de cheminement personnalisés : Cette fonction permet d'ajouter le mouvement de la caméra au mode timelapse en créant des points de cheminement.

Cette fonction permet d'ajouter le mouvement de la caméra au mode en créant des points de cheminement. Sélection des lentilles : Cette fonction propose plus d'options pour l'appareil photo arrière, comme le viseur principal, l'objectif grand champ et le téléobjectif.

Cette fonction propose plus d'options pour l'appareil photo arrière, comme le viseur principal, l'objectif grand champ et le téléobjectif. Affichage de support : Cette option permet d'indiquer l'état de la batterie du stabilisateur, l'état de la batterie du téléphone et le mode de fonctionnement.

Cette option permet d'indiquer l'état de la batterie du stabilisateur, l'état de la batterie du téléphone et le mode de fonctionnement. Le stabilisateur peut être allumé sans téléphone monté

Tarification et disponibilité

Disponible sur le site officiel de Hohem pour 69 $. Cliquez ici pour acheter votre produit : https://www.hohem.com/products/isteady-x

À propos de Hohem

Hohem Tech est une société technologique spécialisée dans les stabilisateurs (gimbal). Elle peut s'enorgueillir de techniques solides, développées de manière indépendante, et de services dynamiques dans les ventes et la production. Avec son slogan « Make the moment, Enjoy it », Hohem souhaite transmettre que chacun d'entre nous peut capturer les instants de vie, chaque moment de l'existence vaut la peine d'être enregistré et le plaisir rend tout significatif.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Site Web : www.hohem.com

Facebook : www.facebook.com/HohemGlobal

Instagram : www.instagram.com/hohemtech

YouTube : www.youtube.com/c/HohemTechOfficial

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=6VrRASUf54M

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpg

Related Links

http://www.hohem.com/



SOURCE Hohem