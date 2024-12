Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center est le premier aux États-Unis à utiliser un cathéter de cartographie et d'ablation à double énergie approuvé par la FDA

AUSTIN, Texas, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Les électrophysiologistes du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center sont récemment devenus les premiers au pays à utiliser , un cathéter tout-en-un de cartographie à haute densité et d'ablation à double énergie pour le traitement de la fibrillation auriculaire persistante et du flutter auriculaire, des arythmies cardiaques qui affectent des millions de personnes dans le monde, après avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le cathéter en forme de sphère permet aux médecins de délivrer de l'énergie à une zone spécifique du cœur et de cartographier le cœur du patient en même temps.

La première intervention a été réalisée par Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif de TCAI, et Amin Al-Ahmad, M.D., électrophysiologiste cardiaque clinique, le 7 novembre 2024. Le Dr Natale a également participé à l'essai qui a conduit à l'approbation de la FDA.

« Ce cathéter tout-en-un, premier du genre, permet aux médecins de cartographier, d'ablater et de valider avec un seul cathéter, ce qui améliore la flexibilité et l'efficacité du flux de travail et, en fin de compte, la sécurité et l'efficacité » a déclaré le Dr Natale. « Alors que l'innovation mondiale en matière de traitement des arythmies cardiaques continue de progresser, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute est reconnaissant d'ouvrir la voie pour les patients du Texas central et au-delà. »

Ce nouveau système permet aux médecins de personnaliser le traitement en fonction des besoins du patient au cours d'une procédure d'ablation, en utilisant soit un champ pulsé, soit une énergie de radiofréquence, tout en offrant des capacités de cartographie pour corriger les rythmes cardiaques rapides et anormaux.

L'ablation par champ pulsé est une ablation non thermique qui délivre des impulsions électriques de courte durée et de haute énergie au tissu cardiaque pour détruire les cellules responsables des irrégularités du rythme cardiaque sans excès de chaleur ou de froid, alors que l'ablation par radiofréquence utilise l'énergie thermique (chaleur et froid) pour détruire les cellules responsables des irrégularités du rythme cardiaque.

Au début de l'année, le TCAI a réalisé les premiers cas dans le pays pour les deux cathéters d'ablation à champ pulsé qui ont été approuvés commercialement.

Le TCAI est un centre d'électrophysiologie de pointe qui comprend six laboratoires équipés d'une technologie avancée où un groupe d'électrophysiologistes cardiaques renommés réalise un grand nombre d'interventions d'électrophysiologie les plus complexes.