Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's jako pierwszy w USA zastosuje zatwierdzone przez FDA mapowanie i cewnik ablacji dwuenergetycznej

AUSTIN, Texas, 5 grudnia 2024 /PRNewswire/ -- Elektrofizjolodzy z Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute - TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's jako pierwsi w kraju, po uzyskaniu zgody amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. U.S. Food and Drug Administration - FDA), zastosowali wszechstronny cewnik do mapowania o wysokiej gęstości i ablacji dwuenergetycznej w leczeniu utrzymującego się migotania przedsionków, które stanowi zaburzenie rytmu serca dotykające miliony ludzi na całym świecie. Kulisty cewnik umożliwia lekarzom dostarczanie energii do określonego obszaru serca i jednoczesne mapowanie serca pacjenta.

Pierwszy zabieg przeprowadził dr Andrea Natale, członek Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca, Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kardiolog elektrofizjolog i dyrektor medyczny TCAI, a także dr Amin Al-Ahmad, kardiolog kliniczny, w dniu 7 listopada 2024 roku. Dr Natale uczestniczył również w badaniu, które doprowadziło do wydania zatwierdzenia przez FDA.

„Ten wszechstronny, jedyny w swoim rodzaju cewnik umożliwia lekarzom mapowanie, ablację i walidację za pomocą pojedynczego urządzenia, zwiększając elastyczność i wydajność przepływu prac, co ostatecznie zapewnia większe bezpieczeństwo i skuteczność - powiedział dr Natale. - Ponieważ wciąż obserwujemy rozwój globalnych innowacji w leczeniu arytmii serca, Teksański Instytut Arytmii Serca z przyjemnością pełni funkcję lidera w tworzeniu rozwiązań korzystnych dla pacjentów w środkowym Teksasie i nie tylko".

Nowatorski system umożliwia lekarzom dostosowanie leczenia w oparciu o potrzeby pacjenta podczas zabiegu ablacji poprzez użycie pulsacyjnego pola lub dostarczanie energii o częstotliwości radiowej, zapewniając jednocześnie możliwości mapowania serca w celu skorygowania szybkich i nieprawidłowych rytmów serca.

Ablacja pulsacyjnym polem elektrycznym to nietermiczna metoda ablacji, która dostarcza krótkotrwałe, wysokoenergetyczne impulsy elektryczne do tkanki serca w celu zniszczenia komórek, które powodują nieregularne rytmy serca, bez użycia nadmiernego ciepła lub zimna, podczas gdy ablacja częstotliwością radiową wykorzystuje energię cieplną (ciepło i zimno) do niszczenia komórek powodujących nieregularne rytmy serca.

Na początku tego roku TCAI przeprowadził pierwsze w kraju zabiegi z użyciem obu cewników do ablacji pulsacyjnej, które zostały zatwierdzone do użytku komercyjnego.

TCAI posiada najnowocześniejsze Centrum Elektrofizjologii obejmujące sześć laboratoriów wyposażonych w zaawansowaną technologię, w których zespoły renomowanych kardiologów elektrofizjologów wykonują dużą liczbę wysoce złożonych procedur elektrofizjologicznych.