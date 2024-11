Learning Tree International célèbre sa 14e reconnaissance en tant que l'une des 20 meilleures sociétés de formation technique en informatique en 2024.

HERNDON, Va., 7 novembre 2024 /PRNewswire/-- Learning Tree International (OTC:LTRE) est une fois de plus reconnue comme l'une des 20 meilleures sociétés de formation technique en informatique par Training Industry pour 2024. Cette prestigieuse accolade marque la 14e fois que la société obtient une telle reconnaissance, soulignant un demi-siècle d'Innovation transformatrice, d'Impact profond et d'Excellence inébranlable.

Chez Learning Tree, nous donnons aux organisations et aux individus les moyens de diriger en toute confiance dans un monde dynamique. Nos solutions de formation innovantes transcendent l'apprentissage traditionnel, favorisant l'excellence et l'avancement technologique dans des domaines cruciaux tels que la cybersécurité, le cloud computing et l'IA. Grâce à nos programmes exhaustifs, nous cultivons la pensée agile, la résilience et la capacité à s'adapter rapidement, aidant les partenaires non seulement à répondre aux exigences du changement, mais à les dépasser.

Reconnu par l'industrie de la formation pour ses performances supérieures et son innovation, Learning Tree est un allié de confiance qui s'engage à être un pionnier de l'excellence éducative. Ensemble, nous façonnons un avenir plein de potentiel, redéfinissant la réussite et inspirant le progrès dans un paysage en constante évolution.

David Brown, président-directeur général de Learning Tree International, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de recevoir ce prix, qui souligne notre engagement à donner la priorité à nos clients. Qu'il s'agisse de soutenir des organisations, des entreprises ou des apprenants individuels, cette réalisation reflète notre engagement à fournir des solutions qui répondent réellement à leurs besoins. En nous concentrant sur l'acquisition par nos clients des compétences et des outils nécessaires à leur réussite, nous avons un impact significatif et nous les aidons à atteindre leurs objectifs ».

Célébrant ses 50 ans, Learning Tree International offre un portefeuille exhaustif de cours et reste engagé dans des solutions de formation exceptionnelles qui habilitent les individus et les organisations à l'échelle mondiale, soutenues par des instructeurs experts qui fournissent des connaissances du monde réel et créent un précédent pour le succès futur.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire d'apprentissage de confiance spécialisé dans le développement des compétences, la formation au leadership et la certification. En aidant les individus et les organisations à atteindre leurs objectifs, Learning Tree propose un portefeuille complet de cours englobant la formation aux compétences techniques, le développement du leadership, la cybersécurité, la gestion de projet et bien plus encore. La vision de Learning Tree, qui consiste à fournir une formation de premier ordre répondant aux besoins de la main-d'œuvre d'aujourd'hui, est soutenue par une équipe d'instructeurs et d'experts en la matière dotés d'une expérience concrète, qui donnent vie à la vaste bibliothèque de contenus propriétaires et partenaires de la société. Visitez www.LearningTree.com.

