Learning Tree International feiert die 14. Auszeichnung als Top 20 IT Technical Training Company im Jahr 2024

HERNDON, Va., 7. November 2024 /PRNewswire/ – Learning Tree International (OTC:LTRE) ist erneut als eines der Top 20 IT Technical Training Companies von Training Industry für 2024 anerkannt worden. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist das 14. Mal, dass das Unternehmen eine solche Anerkennung erhält, und unterstreicht ein halbes Jahrhundert an transformativer Innovation, tiefgreifender Wirkung und unerschütterlicher Exzellenz.

Wir von Learning Tree befähigen Organisationen und Einzelpersonen, in einer dynamischen Welt selbstbewusst zu führen. Unsere innovativen Schulungslösungen gehen über das traditionelle Lernen hinaus und fördern Spitzenleistungen und technologischen Fortschritt in zentralen Bereichen wie Cybersicherheit, Cloud Computing und KI. Mit unseren umfassenden Programmen fördern wir flexibles Denken, Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, und helfen unseren Partnern, die Anforderungen des Wandels nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Learning Tree ist von der Trainingsindustrie für seine herausragenden Leistungen und Innovationen anerkannt und gilt als zuverlässiger Verbündeter, der sich verpflichtet hat, Pionierarbeit im Bildungsbereich zu leisten. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft voller Potenzial, definieren Erfolg neu und inspirieren den Fortschritt in einer sich ständig verändernden Landschaft.

David Brown, CEO von Learning Tree International: „Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die unser Engagement unterstreicht, unsere Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ob wir nun Organisationen, Unternehmen oder einzelne Lernende unterstützen, dieser Erfolg spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung von Lösungen wider, die wirklich ihren Bedürfnissen entsprechen. Indem wir uns darauf konzentrieren, unsere Kunden mit den für den Erfolg notwendigen Fähigkeiten und Instrumenten auszustatten, erzielen wir eine große Wirkung und helfen ihnen, ihre Ziele zu erreichen."

Learning Tree International feiert sein 50-jähriges Bestehen und bietet ein umfassendes Portfolio an Kursen an. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für außergewöhnliche Schulungslösungen ein, die Einzelpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, indem sie von fachkundigen Ausbildern unterstützt werden, die Einblicke in die reale Welt vermitteln und einen Präzedenzfall für zukünftigen Erfolg schaffen.

Informationen zu Learning Tree International

Learning Tree International ist ein zuverlässiger Lernpartner, der sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten, Führungstraining und Zertifizierung spezialisiert hat. Learning Tree unterstützt Einzelpersonen sowie Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele und bietet ein umfassendes Kursangebot, das Schulungen für technische Fähigkeiten, die Entwicklung von Führungskräften, Cybersicherheit, Projektmanagement und vieles mehr umfasst. Die Vision von Learning Tree, erstklassige Schulungen anzubieten, die den Anforderungen der heutigen Arbeitskräfte gerecht werden, wird von einem Ausbildungsteam und Fachexperten mit praktischer Erfahrung unterstützt, welche die umfangreiche Bibliothek firmeneigener und Partnerinhalte effektiv zum Leben erwecken. Besuchen Sie www.LearningTree.com.

Sehen Sie sich das Video von Learning Tree auf YouTube an: https://youtu.be/Yznj30hco-s?rel=0

