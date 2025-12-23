Le LEPAS L8 fait une apparition remarquée sur la Piazza Gae Aulenti de Milan et inaugure l'élégance italienne pour les fêtes de fin d'année

MILAN, 23 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Du 16 au 22 décembre, LEPAS, la marque NEV (véhicule à énergie nouvelle) de Chery Group, a présenté son modèle phare, le LEPAS L8, sur la Piazza Gae Aulenti à Milan, dans le cadre d'un roadshow de sept jours.

La Piazza Gae Aulenti est remplie d'une riche atmosphère festive. Autour des lumières scintillantes et des marchés de Noël animés, des foules joyeuses se rassemblent pour former une scène hivernale chaleureuse.

LEPAS L8 unveiled in Milan, Italy

Au centre de la place se trouvait un espace d'exposition soigneusement conçu, ressemblant d'une certaine manière à un mystérieux « paquet cadeau », avec seulement un petit judas invitant les passants à s'arrêter et à jeter un coup d'œil. En regardant à l'intérieur, les visiteurs pouvaient apercevoir la silhouette du LEPAS L8, le modèle phare de LEPAS.

À la tombée de la nuit, alors que les lumières de Noël illuminaient la place, une douce mélodie au violon a donné le coup d'envoi de l'inauguration. Au point culminant, le rideau du « paquet cadeau » s'est levé, révélant le LEPAS L8, déclenchant l'enthousiasme de la foule.

Plus qu'un simple lancement de véhicule, il s'agissait d'un dialogue approfondi avec la ville. Plus de 300 participants et de nombreux leaders d'opinion se sont rassemblés sur place pour assister à ce moment, tandis que des flux en direct sur les réseaux sociaux ont capturé l'événement. Le niveau d'engagement a largement dépassé les attentes, et les gens ont réagi avec un grand enthousiasme à cette expression de l'élégance.

En ouvrant les portes, les invités sont passés d'un extérieur étonnant à un intérieur composé et raffiné. À l'intérieur du LEPAS L8, l'agitation du marché de Noël et la fraîcheur de l'hiver se sont estompées pour laisser place à un silence digne d'un théâtre. L'aménagement de l'espace et la conception réfléchie du LEPAS L8 ont laissé une impression durable à tous les visiteurs. Jusqu'à 47 compartiments de rangement et onze crochets permettaient de ranger avec élégance les sapins de Noël, les ornements et les boîtes à cadeaux.

L'expérience « exquise » du LEPAS L8 s'étend au-delà de l'habitacle. Équipé d'une puissante fonction V2L (Vehicle-to-Load) de 6,6 kW, il peut devenir une « station d'énergie » mobile qui s'illumine pour créer une atmosphère festive — une caractéristique particulièrement pratique qui a suscité les éloges des invités présents.

Cette exposition itinérante sur la Piazza Gae Aulenti n'était pas seulement un pont reliant LEPAS aux utilisateurs, mais aussi une expression vivante de la philosophie de conception de la marque, « L'esthétique du léopard » et de sa valeur fondamentale « Un espace tout en raffinement ». À l'avenir, LEPAS continuera à offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences de mobilité élégantes, confortables et raffinées dans le domaine des nouvelles énergies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg