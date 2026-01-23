LEPAS pokazuje, czym jest „elegancka jazda" dzięki swojej Inteligentnej Platformie LEX

WUHU, Chiny, 23 stycznia 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, całkowicie nowa marka pojazdów nowej energii (NEV), powstała z myślą o globalnych rynkach i oparta jest na strategicznej, inteligentnej platformie LEX. Jako krystalizacja globalnego ekosystemu technologicznego Chery Group, LEX tworzy nowy punkt odniesienia dla platform NEV nowej generacji i zapewnia najlepsze parametry inteligencji w całym pojeździe niezależnie od generacji. Dzięki zupełnie nowej platformie, nowej architekturze oraz nowemu doświadczeniu użytkownika, LEX bezpośrednio reaguje na długo utrzymujące się problemy użytkowników - eliminując fragmentaryczność inteligentnych systemów, zmniejszając lęk przed ładowaniem oraz umożliwiając płynne przejścia między napędem spalinowym a elektrycznym - tworząc inteligentne fundamenty, które czynią LEPAS preferowaną marką nowego, eleganckiego stylu życia.

W chwili, gdy globalny rynek pojazdów NEV wchodzi w nową fazę konkurencji, uwaga przesuwa się z pojedynczych parametrów na architekturę elektroniczno-elektryczną (EEA) oraz doświadczenie użytkownika w pełnym spektrum scenariuszy. Platforma LEX powstaje właśnie jako odpowiedź na tę transformację. Opierając się na nowej architekturze elektroniczno-elektrycznej EEA 5.1, LEX wykorzystuje zintegrowane rozwiązanie dwustrefowe i dwuśrodkowe, które przynosi trzy kluczowe korzyści - standaryzację sprzętu, trwałe aktualizacje oprogramowania oraz płynną interoperacyjność danych. Taka architektura umożliwia efektywną koordynację między inteligentnym kokpitem, inteligentnym prowadzeniem oraz systemami kontroli napędu, rozwiązując istniejące od dawna problemy fragmentacji elektroniki oraz ograniczonej możliwości rozbudowy.

Dzięki EEA 5.1 platforma LEX osiąga ścisłą równowagę między elegancją a osiągami w zakresie dynamiki jazdy. Idealnie ustawione przez europejski zespół inżynierów, inteligentne podwozie posiada zaawansowane technologie, w tym aktywne zawieszenie oraz elektronicznie sterowane tłumienie. W połączeniu ze sztywnością skrętną nadwozia na poziomie 23 800 N•m/stopień - znacznie wyższą niż w porównywalnych pojazdach - oraz trzystopniową konstrukcją półosi, samochód zapewnia komfort jazdy na poziomie limuzyny, jednocześnie oferując zwinne i pewne prowadzenie, oferując prawdziwe poczucie jedności kierowcy z maszyną

Jeśli chodzi o parametry układu napędowego, LEX obsługuje wiele rozwiązań energetycznych. Silnik spalinowy osiąga sprawność cieplną 45,79%, a zużycie paliwa w trybie podtrzymywania ładowania wynosi zaledwie 4,9 l/100 km. System szybkiego ładowania o napięciu 800 V znacząco skraca czas ładowania, natomiast podwójny system pompy ciepła o szerokim zakresie temperatur zapewnia niezawodne działanie do -40°C, spełniając różnorodne globalne scenariusze użytkowania.

Dzięki zgodności z wieloma typami układów napędowych oraz wysokim zdolnościom adaptacji globalnej, platforma LEX umożliwia szybki rozwój w kierunku napędów w pełni elektrycznych, hybrydowych i innych form zasilania. Ale LEX to nie tylko architektura techniczna - to systemowa prezentacja esencji kategorii eleganckiej jazdy, czyli „Elegant Driving" - oferująca wyważone prowadzenie, subtelny komfort oraz bezstresową wytrzymałość dzięki inteligentnym technologiom.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2867945/LEX.jpg