全能源形式平台LEX賦能，LEPAS 開創「優雅駕控」新品類

在EEA 5.1架構的賦能下，LEX平台在駕控層面實現了「優雅」與「性能」的平衡。在駕控體驗上，由歐洲專業團隊調教的智能底盤搭配主動液壓懸架與電控減振器，再加上23800N•m/deg（同級產品<20000N•m/deg）車身扭轉剛度與三段式半軸設計，讓車輛既像豪華行政級轎車般平穩應對顛簸路況，又兼具高性能車的靈動響應，帶來「人車合一」的操控體驗。在動力方面，LEX平台兼容多種能源形式，發動機熱效率達45.79%，饋電油耗低至4.9L/百公里，兼顧節能與靜謐。800V高壓快充技術大幅縮短了充電時間，補能像加油一樣便捷；雙源寬溫區熱泵系統，在-40℃極寒環境下也能保持正常工作，滿足全球不同市場、不同場景下的多元化需求。

駕控的優雅，離不開智能的默契相伴。LEX平台依托EEA 5.1電子電氣架構不僅重構了整車智能邏輯，更將硬核技術轉化為用戶可感可知的實際便利，打造出「不打擾」的優雅全場景智能出行體驗。包括APA/RPA自動泊車輔助/遙控泊車輔助、VPD端到端泊車、H-NOA高速導航輔助、全場景道路自適應等在內的智駕場景，從容應對多元出行需求。涵蓋高品質音響、雙層鍍銀玻璃、水負離子淨化等在內的5維感官科技，搭配多種智能情景模式，讓舒適與優雅時刻隨行。

LEX憑借「多動力兼容、全球市場適配」的優勢，突破單一純電或混動平台的局限，通過匯聚全球技術體系能力打造，能快速衍生出純電、混動等多種能源形式的產品，既聚焦研發資源、豐富了產品線，又能精準適配全球不同市場的政策與用戶需求，彰顯出行業領先的戰略廣度。未來，基於LEX新能源平台開發的LEPAS L8、LEPAS L6、LEPAS L4等車型將陸續上市，從時尚靈動到優雅奢享，覆蓋多元細分市場，滿足全球用戶多樣化需求。

LEX平台標誌著LEPAS的整車智能水平進入跨代領先新階段。LEX平台不止於技術參數的整合，更是對「優雅駕控」品類的系統化定義——通過技術實現操控的從容、舒適的無感與續航的無憂。對於用戶而言，LEX平台帶來的不僅僅是技術參數的提升，更是全方位的優雅出行體驗，讓每一次出行都變得更加從容、舒適與安心。

SOURCE LEPAS