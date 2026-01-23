LEPAS define la "conducción elegante" con su plataforma inteligente LEX

WUHU, China, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, la nueva marca de vehículos de nueva energía, está desarrollada para los mercados globales y construida sobre la estratégica e inteligente Plataforma LEX. Como reflejo del ecosistema tecnológico global del Grupo Chery, LEX establece un nuevo referente para las plataformas NEV de próxima generación y ofrece liderazgo intergeneracional en inteligencia integral para vehículos. Con una plataforma, una arquitectura y una experiencia de usuario completamente nuevas, LEX aborda directamente las dificultades de los usuarios desde hace tiempo: elimina la inteligencia fragmentada, alivia la ansiedad por la carga y permite transiciones fluidas entre el petróleo y la electricidad, sentando las bases inteligentes para que LEPAS sea la marca preferida para el nuevo estilo de vida elegante.

A medida que la industria global de vehículos eléctricos de nueva generación (NEV) entra en una nueva etapa competitiva, el enfoque se desplaza de los indicadores de rendimiento aislados a la arquitectura electrónica y eléctrica (EEA) y a la experiencia de usuario en todo el escenario. La plataforma LEX surge precisamente como respuesta a esta transformación. Basada en la nueva arquitectura electrónica y eléctrica EEA 5.1, LEX adopta una solución integrada de doble zona y doble centro que ofrece tres ventajas principales: estandarización del hardware, actualizaciones de software sostenibles e interoperabilidad fluida de datos. Esta arquitectura permite una coordinación eficiente entre la cabina inteligente, la conducción inteligente y los sistemas de control del tren motriz, solucionando problemas persistentes de electrónica fragmentada y limitada capacidad de actualización.

Impulsada por la EEA 5.1, la plataforma LEX logra un equilibrio preciso entre elegancia y rendimiento en la dinámica de conducción. Ajustado por un equipo de ingenieros profesionales europeos, el chasis inteligente integra tecnologías avanzadas, como la suspensión activa y la amortiguación controlada electrónicamente. Combinado con una rigidez torsional de la carrocería de 23.800 N•m/grado (significativamente más alta que la de vehículos comparables) y un diseño de semieje de tres etapas, el vehículo ofrece una comodidad de conducción de nivel de limusina junto con una conducción ágil y segura, creando una verdadera sensación de unidad entre el conductor y la máquina.

En cuanto a la capacidad de su sistema de propulsión, el LEX admite múltiples soluciones energéticas. Su motor de combustión interna alcanza una eficiencia térmica del 45,79%, con un consumo de combustible de tan solo 4,9 L/100 km en modo de mantenimiento de carga. El sistema de carga rápida de alto voltaje de 800 V acorta significativamente los tiempos de carga, mientras que un sistema de bomba de calor de doble fuente y amplio rango de temperatura garantiza un funcionamiento fiable hasta -40°C, adaptándose a diversos escenarios de uso global.

Con compatibilidad con múltiples sistemas de propulsión y una sólida adaptabilidad global, la plataforma LEX permite un rápido desarrollo en sistemas eléctricos puros, híbridos y otras formas de energía. Más que una arquitectura técnica, el LEX representa la definición sistemática de LEPAS de la categoría "Conducción Elegante", ofreciendo una conducción serena, un confort imperceptible y una resistencia sin preocupaciones gracias a la tecnología inteligente.

