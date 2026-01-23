LEPAS определяет «элегантное вождение» с помощью интеллектуальной платформы LEX

УХУ, Китай, 23 января 2026 г. /PRNewswire/ -- LEPAS, новый бренд транспортных средств на новых источниках энергии, разработан для глобальных рынков и построен на стратегической интеллектуальной платформе LEX. Являясь кристаллизацией глобальной технологической экосистемы Chery Group, LEX устанавливает новый эталон для платформ NEV следующего поколения и обеспечивает лидерство между поколениями в области интеллектуальных технологий для всего транспортного средства. Благодаря совершенно новой платформе, совершенно новой архитектуре и совершенно новому пользовательскому интерфейсу LEX напрямую борется с давними болевыми точками пользователей, устраняя фрагментированный интеллект, облегчая проблемы с зарядкой и обеспечивая плавные переходы между бензином и электричеством, закладывая интеллектуальную основу для LEPAS как предпочтительного бренда для нового элегантного образа жизни.

LEPAS Defines “Elegant Driving” with Its Intelligent LEX Platform

По мере того как глобальная индустрия NEV вступает в новый этап конкуренции, акцент смещается с отдельных показателей производительности на электронную и электрическую архитектуру (EEA) и пользовательский интерфейс с полным сценарием. Платформа LEX возникает именно в ответ на эту трансформацию. Основанная на совершенно новой электронной и электрической архитектуре EEA 5.1, платформа LEX использует двухзонное двухцентровое интегрированное решение, которое обеспечивает три основных преимущества: стандартизация аппаратного обеспечения, устойчивая модернизация программного обеспечения и бесперебойная совместимость данных. Эта архитектура обеспечивает эффективную координацию между интеллектуальной кабиной, интеллектуальным вождением и системами управления трансмиссией, решая давние проблемы фрагментированной электроники и ограниченной возможности модернизации.

Платформа LEX, оснащенная EEA 5.1, обеспечивает точный баланс между элегантностью и производительностью в динамике вождения. Интеллектуальное шасси, настроенное европейской профессиональной командой инженеров, объединяет передовые технологии, включая активную подвеску и демпфирование с электронным управлением. В сочетании с крутильной жесткостью корпуса 23 800 Н•м/гр — значительно выше, чем у сопоставимых транспортных средств — и трехступенчатой конструкцией полувала автомобиль обеспечивает комфорт на уровне лимузина наряду с маневренностью, уверенностью в управлении, создавая истинное чувство единства между водителем и машиной.

Что касается возможностей трансмиссии, LEX поддерживает несколько энергетических решений. Его двигатель внутреннего сгорания достигает теплового КПД 45,79%, а расход топлива составляет всего 4,9 л/100 км в режиме поддержания заряда. Высоковольтная система быстрой зарядки 800 В значительно сокращает время зарядки, в то время как система теплового насоса с широким температурным диапазоном с двумя источниками обеспечивает надежную работу до -40°C, что соответствует различным сценариям глобального использования.

Благодаря совместимости с несколькими силовыми установками и высокой глобальной адаптивности платформа LEX обеспечивает быстрое развитие в чистых электрических, гибридных и других энергетических формах. LEX представляет собой не только техническую архитектуру, но и систематическое определение категории «Элегантное вождение» LEPAS, обеспечивающее спокойную управляемость, незаметный комфорт и беспроблемную выносливость с помощью интеллектуальных технологий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2867945/LEX.jpg