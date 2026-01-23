LEPAS définit la « conduite élégante » avec sa plate-forme intelligente LEX

WUHU, Chine, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, la toute nouvelle marque de véhicules à énergie nouvelle, est développée pour les marchés mondiaux et repose sur la plate-forme stratégique et intelligente LEX. En tant que cristallisation de l'écosystème technologique international du groupe Chery, LEX établit une nouvelle référence pour les plates-formes NEV de la prochaine génération et offre un leadership transgénérationnel en matière d'intelligence du véhicule entier. Avec une toute nouvelle plateforme, une toute nouvelle architecture et une toute nouvelle expérience utilisateur, LEX s'attaque directement aux problèmes de longue date rencontrés par les utilisateurs : la suppression des informations fragmentées, la réduction de l'anxiété liée à la recharge et la transition fluide entre le pétrole et l'électricité constituent les fondements intelligents qui font de LEPAS la marque préférée pour un nouveau style de vie élégant.

LEPAS Defines “Elegant Driving” with Its Intelligent LEX Platform

Alors que l'industrie mondiale des véhicules électriques et hybrides entre dans une nouvelle phase de concurrence, l'attention se déplace des indicateurs de performance isolés vers l'architecture électronique et électrique (EEA) et l'expérience de l'utilisateur dans le cadre d'un scénario complet. C'est précisément en réponse à cette transformation que la plateforme LEX voit le jour. Construit sur la toute nouvelle architecture électronique et électrique EEA 5.1, LEX adopte une solution intégrée à deux zones et deux centres qui offre trois avantages fondamentaux : la normalisation du matériel, les mises à jour durables des logiciels et l'interopérabilité harmonieuse des données. Cette architecture favorise une coordination efficace entre le cockpit intelligent, la conduite intelligente et les systèmes de contrôle du groupe motopropulseur, ce qui résout les problèmes de longue date liés à la fragmentation de l'électronique et à la limitation des possibilités de mise à niveau.

Dotée de l'EEA 5.1, la plateforme LEX atteint un équilibre précis entre élégance et performance en matière de dynamique de conduite. Mis au point par une équipe d'ingénieurs professionnels européens, le châssis intelligent intègre des technologies de pointe, notamment la suspension active et l'amortissement à commande électronique. Combiné à une rigidité torsionnelle de la carrosserie de 23 800 N•m/deg — largement supérieure à celle des véhicules comparables — et une conception à trois étages des demi-arbres, le véhicule offre un confort de conduite digne d'une limousine ainsi qu'une maniabilité agile et sûre, créant un véritable sentiment d'unité entre le conducteur et la machine.

En termes de capacité du groupe motopropulseur, LEX prend en charge de multiples solutions énergétiques. Son moteur à combustion interne atteint un rendement thermique de 45,79 %, avec une consommation de carburant aussi faible que 4,9 L/100 km en mode de maintien de la charge. Le système de charge rapide à haute tension de 800 V réduit considérablement les temps de charge, tandis qu'un système de pompe à chaleur à double source et à large plage de température assure un fonctionnement fiable jusqu'à -40 °C, ce qui permet de répondre aux divers scénarios d'utilisation à l'échelle mondiale.

Grâce à sa compatibilité avec plusieurs groupes motopropulseurs et à sa forte capacité d'adaptation sur la scène internationale, la plateforme LEX contribue à un développement rapide de l'énergie électrique pure, de l'énergie hybride et d'autres formes d'énergie. Plus qu'une architecture technique, LEX représente la définition systématique par LEPAS de la catégorie « conduite élégante » – offrant une tenue de route sereine, un confort imperceptible et une endurance sans souci grâce à une technologie intelligente.

