LEPAS definuje „elegantní jízdu" díky své inteligentní platformě LEX

News provided by

LEPAS

Jan 23, 2026, 06:55 ET

WU-CHU, Čína, 23. ledna 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, zcela nová značka vozidel na novou energii, je vyvinuta pro globální trhy a postavena na strategické, inteligentní platformě LEX. Globální technologický ekosystém skupiny Chery Group stanovuje LEX jako nový standard pro platformy NEV nové generace a přináší mezigenerační vedoucí postavení v oblasti inteligence celého vozidla. Díky zcela nové platformě, zcela nové architektuře a zcela novému uživatelskému zážitku LEX přímo řeší dlouhodobé problémy uživatelů – eliminuje fragmentovanou inteligenci, zmírňuje obavy z nabíjení a umožňuje plynulý přechod z ropy na elektřinu – a vytváří tak inteligentní základ pro LEPAS jako preferovanou značku pro nový elegantní životní styl.

Vzhledem k tomu, že globální odvětví NEV (vozidel na novou energii) vstupuje do nové fáze konkurence, pozornost se přesouvá od izolovaných ukazatelů výkonu k elektronické a elektrické architektuře (EEA) a uživatelské zkušenosti v plném rozsahu. Platforma LEX vznikla právě v reakci na tuto transformaci. LEX je postavena na zcela nové elektronické a elektrické architektuře EEA 5.1 a využívá integrované řešení s dvojitou zónou a dvojitým centrem, které přináší tři hlavní výhody: standardizaci hardwaru, udržitelné aktualizace softwaru a plynulou interoperabilitu dat. Tato architektura umožňuje efektivní koordinaci mezi inteligentním kokpitem, inteligentním řízením a systémy pohonu, čímž řeší dlouhodobé problémy fragmentované elektroniky a omezené možnosti aktualizace.

Díky EEA 5.1 dosahuje platforma LEX přesné rovnováhy mezi elegancí a výkonem v jízdní dynamice. Inteligentní podvozek, vyladěný evropským týmem profesionálních konstruktérů, integruje pokročilé technologie, včetně aktivního odpružení a elektronicky řízeného tlumení. V kombinaci s torzní tuhostí karoserie 23 800 N•m/deg – výrazně vyšší než u srovnatelných vozidel – a třístupňovým designem poloos, poskytuje vozidlo jízdní komfort na úrovni limuzíny spolu s hladkým a sebevědomým ovládáním, což vytváří skutečný pocit jednoty mezi řidičem a strojem.

Pokud jde o výkon pohonu, LEX podporuje několik energetických řešení. Jeho spalovací motor dosahuje tepelné účinnosti 45,79 % a spotřeba paliva v režimu udržování nabití je pouhých 4,9 l/100 km. Systém rychlého nabíjení vysokým napětím 800 V výrazně zkracuje dobu nabíjení, zatímco systém tepelného čerpadla s dvojitým zdrojem a širokým teplotním rozsahem zajišťuje spolehlivý provoz až do –40 °C, což vyhovuje použití po celém světě.

Díky kompatibilitě s více pohonnými jednotkami a silné globální adaptabilitě umožňuje platforma LEX rychlý vývoj v oblasti čistě elektrických, hybridních a dalších forem energie. LEX je více než jen technická architektura, představuje systematickou definici kategorie „Elegantní jízda" společnosti LEPAS – poskytuje klidné ovládání, nepostřehnutelný komfort a bezproblémovou výdrž díky inteligentní technologii.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2867945/LEX.jpg

