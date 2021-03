Les cartes mères de la série Z590 de GIGABYTE stimulent les ventes pendant le lancement du nouveau processeur d'Intel

TAIPEI, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée des processeurs pour ordinateurs de bureau Intel® Rocket Lake-S de 11e génération, GIGABYTE a également lancé sa nouvelle gamme de cartes mères de la série Z590 et s'attend à stimuler la croissance des ventes. En plus de soutenir les CPU les plus récents, ces nouvelles cartes mères héritent du leadership reconnu de GIGABYTE en matière de design de l'alimentation et de refroidissement du module de régulateur de tension (VRM). Ainsi, le design de l'alimentation numérique en 20 phases le plus puissant sur le marché est en mesure de repousser les limites des derniers processeurs d'Intel en matière de performance. Les cartes mères Z590 de GIGABYTE sont renforcées par la capacité de surcadençage de la mémoire la plus élevée de l'industrie et par des transferts de données ultrarapides au moyen du support PCIe 4.0, ce qui en fait le complément idéal des CPU nouvelle génération.