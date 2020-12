Les médias chinois et européens mènent une coopération multilatérale afin d'obtenir des résultats gagnants pour tous

Vingt-neuf délégués de 25 organisations de 16 pays européens et de Chine ont eu des discussions approfondies sur la manière de renforcer la coordination, d'approfondir les liens, de s'unir pour lutter contre la pandémie et d'apporter une plus grande confiance au monde grâce à des échanges approfondis.

Le président et rédacteur en chef de CMG, Shen Haixiong, a présenté trois propositions sur la situation actuelle des médias. Il a déclaré : « Tout d'abord, nous devrions approfondir la coopération dans la communication des réponses à la COVID-19. Deuxièmement, nous devrions promouvoir l'échange de personnel entre les organisations de médias. Troisièmement, nous devrions renforcer la construction de notre mécanisme de coopération »

Dans son discours, il a souligné que la Chine et l'Europe partagent un large consensus et des intérêts communs pour soutenir et pratiquer le multilatéralisme, renforcer la réponse mondiale à la COVID-19, et promouvoir conjointement la reprise économique mondiale et traiter la question du changement climatique. Nous partageons beaucoup plus de consensus que de divergences. Les partenaires médiatiques chinois et européens vont également passer à une nouvelle étape de dialogue, d'échange et de coopération plus étroite, plus profonde et plus pragmatique.

Michael Friedenberg, le président de Reuters, a déclaré : « Nous devons reconnaître la puissance des partenariats dans ce nouvel écosystème médiatique. Cela peut prendre la forme de journalisme collaboratif, de coalitions industrielles, de nouvelles opportunités commerciales, de partage de contenu ou de plates-formes partagées. »

Il a également mentionné que CMG et CCTV+ sont des partenaires importants et que notre partenariat reste une priorité.

« Sans une communication d'informations claire et réciproque, il n'y aura jamais de confiance totale ni de coopération approfondie. Par conséquent, dans une relation amicale entre différents pays et peuples, les médias jouent un rôle essentiel », a déclaré Paolo Panerai, le rédacteur en chef et le PDG de Class Editori S.p.A.

« Alors que l'interdépendance mondiale s'accroît, je pense que les entreprises de médias ne peuvent plus travailler en vase clos », a souligné Michael Peters, PDG et président du conseil d'administration d'Euronews. Il pense qu'Euronews et CMG continueront à approfondir leur collaboration pour favoriser une meilleure compréhension entre nos cultures.

Une cérémonie de lancement de China Business Video (CBV) a également eu lieu entre CCTV+ et Reuters. Il fournit aux clients de Reuters des contenus d'informations financières en provenance de Chine, qui seront distribués directement par CMG afin d'améliorer la coopération entre la Chine et les autres médias, et de renforcer les échanges d'informations.

Lors du forum, Teng Yunping, président de l'agence d'information vidéo CCTV (CCTV+), et Adrian Wells, directeur général de European News Exchange (ENEX) ont signé un protocole d'accord stratégique, qui marque le lancement officiel des « European Media Partners (EMP) » (partenaires médiatiques européens). À l'avenir, les deux parties renforceront leur coopération en matière de matériel d'information, de reportages, de reporters étrangers, de produits d'information et de forums de médias.

En même temps, le programme BizToday a été lancé pour fournir aux « partenaires médiatiques européens » des informations financières chinoises et européennes sur mesure, créées conjointement par CMG, CCTV+ et ENEX.

Pendant le forum, des représentants de la Chine et de l'Europe ont participé à une table ronde en ligne sur le thème « Coopération multilatérale et confiance mutuelle, défis communs et avenir gagnant-gagnant » pour discuter de la manière dont les médias chinois et européens promeuvent la confiance mutuelle entre les peuples des deux parties et mènent une coopération multilatérale pour obtenir des résultats gagnant-gagnant.

