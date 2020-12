Čínske a európske médiá zahájili mnohostrannú spoluprácu s cieľom dosiahnuť výsledky prospešné pre obe strany

Dvadsaťdeväť delegátov z 25 organizácií v 16 európskych krajinách a Číne rokovalo o tom, ako posilniť koordináciu, prehĺbiť väzby, spojiť sa v boji proti pandémii a ako vniesť do sveta väčšiu dôveru prostredníctvom hĺbkových výmen.

Prezident CMG a šéfredaktor Shen Haixiong predložil tri návrhy týkajúce sa súčasnej mediálnej situácie. Povedal: „Po prvé, mali by sme prehĺbiť spoluprácu pri podávaní správ o reakciách na COVID-19; Po druhé, mali by sme podporovať výmenu personálu medzi mediálnymi organizáciami; Po tretie, mali by sme posilniť budovanie nášho mechanizmu spolupráce."

Vo svojom prejave poukázal na to, že Čína a Európa zdieľajú široký konsenzus a spoločné záujmy pri podpore a uplatňovaní multilateralizmu, posilňovaní globálnej reakcie na COVID-19 a spoločnej propagácii globálneho ekonomického oživenia a riešení problému zmeny podnebia. Zdieľame oveľa viac konsenzu ako rozdielov. Čínski a európski mediálni partneri sa tiež posunú do novej fázy užšieho, hlbšieho a pragmatickejšieho dialógu, výmeny a spolupráce.

Michael Friedenberg, prezident agentúry Reuters, uviedol: "Musíme si uvedomiť silu partnerstiev v tomto novom mediálnom ekosystéme. Môže to mať podobu novinárskej spolupráce, priemyselných koalícií, nových obchodných príležitostí, zdieľania obsahu alebo zdieľaných platforiem."

Ďalej spomenul, že CMG a CCTV + sú dôležitými partnermi a vzájomné partnerstvo je naďalej prioritou.

"Bez jasnej obojsmernej informačnej komunikácie nikdy nebude úplná dôvera a hĺbková spolupráca. Preto v priateľskom vzťahu medzi rôznymi krajinami a národmi zohrávajú médiá zásadnú úlohu," uviedol editor Paolo Panerai. – šéfredaktor a generálny riaditeľ spoločnosti Class Editori SpA.

„Keďže globálna vzájomná závislosť rastie, som presvedčený, že mediálne spoločnosti už nemôžu pracovať samostatne," zdôraznil Michael Peters, generálny riaditeľ a prezident výkonnej rady Euronews. Verí, že spoločnosti Euronews a CMG budú naďalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu pri podpore lepšieho porozumenia medzi našimi kultúrami.

Medzi spoločnosťami CCTV + a Reuters sa tiež konalo slávnostné zahájenie China Business Video (CBV). Poskytuje zákazníkom agentúry Reuters finančný spravodajský obsah z Číny, ktorý bude CMG distribuovať priamo s cieľom zlepšiť mediálnu spoluprácu medzi Čínou a inými médiami a posilniť výmenu informácií.

Na fóre Teng Yunping, prezident CCTV Video News Agency (CCTV +), a Adrian Wells, výkonný riaditeľ Európskej spravodajskej burzy (ENEX), podpísali Strategické memorandum o porozumení, ktoré signalizuje oficiálne spustenie inicatívy „Európskych mediálnych partnerov (EMP)". V budúcnosti obe strany posilnia spoluprácu v oblasti spravodajských materiálov, spravodajských správ, zahraničných reportérov, spravodajských produktov a mediálnych fór.

Zároveň bol vydaný program BizToday, ktorý má poskytnúť „Európskym mediálnym partnerom" čínske a európske finančné správy šité na mieru spoločne vytvorené spoločnosťami CMG, CCTV + a ENEX.

Počas tohto fóra sa zástupcovia z Číny a Európy zapojili do panelovej online diskusie na tému „Multilaterálna spolupráca a vzájomná dôvera, spoločné výzvy a budúcnosť, ktorá bude prínosom pre všetkých", aby diskutovali o tom, ako čínske a európske médiá podporujú vzájomnú dôveru medzi ľuďmi z oboch strán a multilaterálnu spoluprácu s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné výsledky.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1361762/CMG_European_media_partners_issued_statement_CCTV.jpg

