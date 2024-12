Les mini PC haute performance de GEEKOM seront à l'honneur au CES 2025

TAIPEI, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- GEEKOM, une entreprise technologique taïwanaise renommée dans la fabrication de mini-PC de haute qualité, participera au CES pour la deuxième année consécutive en 2025 avec une gamme passionnante de nouveaux produits. Considéré comme le leader mondial des mini-PC verts, GEEKOM se concentre toujours sur l'amélioration de la qualité et de la fiabilité de ses produits, et ne ménage aucun effort pour réduire les émissions de carbone et rendre le monde plus vert.

image

Parmi les nombreux mini-PC que GEEKOM prévoit de présenter au CES 2025, plusieurs constituent des innovations dans le secteur. Le GEEKOM QS1, par exemple, est le premier mini-PC au monde équipé d'un chipset Qualcomm. Le minuscule ordinateur est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 basé sur l'ARM avec douze cœurs de processeur Oryon de 4,0 GHz, un GPU Adreno X1-85 de 3,8 TFLOPS et un NPU Hexagon de 45 TOPS. Il est suffisamment performant et rapide pour vous permettre de réaliser toutes vos tâches informatiques quotidiennes à la maison et au bureau, tout en étant suffisamment économe en énergie pour réduire de manière significative votre facture d'électricité.

Le GEEKOM A9 Max est également un PC IA très attendu. Alimenté par le tout puissant processeur AMD Ryzen AI 9 HX 375 avec douze cœurs de CPU Zen 5 & Zen 5c, l'iGPU Radeon 890M et jusqu'à 80 ITOPS de performance d'IA, l'A9 Max est conçu pour faire passer vos expériences de travail de bureau, de jeu et de création de contenu à la vitesse supérieure.

Citons également le GEEKOM IT15. Avec le dernier processeur Intel Core Ultra (jusqu'à U9-285H), une mémoire vive DDR5-5600MHz double canal, deux emplacements SSD, un lecteur de carte SD rapide et la prise en charge d'une configuration à quatre moniteurs, l'IT15 sera le mini-PC rêvé des créateurs de contenu !

Enfin, la société présentera un mini-PC qu'elle a récemment lancé, le GEEKOM A6, également connu comme le meilleur mini-PC à moins de 500 $. Avec un processeur AMD Ryzen 7 6800H, 32 Go de RAM DDR5 SO-DIMM double canal et un disque SSD PCIe Gen4 de 1 To, l'A6 prendra en charge les tâches lourdes et le multitâche avec facilité. De plus, son iGPU Radeon 680M est aussi puissant qu'une carte graphique discrète d'entrée de gamme, ce qui vous permet de jouer à la plupart des jeux AAA modernes avec une réactivité parfaite.

Le CES 2025 se tiendra à Las Vegas, dans le Nevada, du 7 au 10 janvier, et vous êtes invités à découvrir les mini PC GEEKOM au stand 31166, LVCC South Hall 1.

