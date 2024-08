Les modules de la série Infinity RT de DMEGC Solar font partie de la liste des meilleurs modules

DONGYANG, Chine, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Les modules de la série Infinity RT de DMEGC Solar sont arrivés en tête de la catégorie technologique des modules TOPCon dans la liste des meilleurs modules de juillet 2024 de TaiyangNews - All About Solar, se classant au 6e rang de tous les modules, contre le 10e rang le mois dernier.

DMEGC Solar Infinity RT series modules make the Top Module List

Ce résultat a été obtenu grâce à des cellules photovoltaïques à haut rendement, à un verre à haute transparence et à une nouvelle technologie de filmage. La puissance de 615 W et le rendement de 22,8 % sont devenus les principales performances de production de masse du module bifacial de type N G12RT-B66HSW. La puissance maximale et l'efficacité de ce modèle atteignent 635 W et 23,5 %.

Le point fort du module G12RT-B66HSW est l'utilisation d'une technologie de cellule à haut rendement à la pointe de l'industrie. Grâce à un travail continu de recherche, de développement et d'optimisation, DMEGC a réussi à améliorer de manière significative l'efficacité des cellules produites en masse et à atteindre des niveaux de pointe dans l'industrie. Cette réussite s'explique par la recherche ultime de DMEGC et le contrôle précis du processus de fabrication des cellules. De la sélection des matériaux au processus de production, chaque maillon a été soigneusement conçu et rigoureusement testé pour garantir l'excellence de l'efficacité de conversion de la cellule.

Le module G12RT-B66HSW est également équipé de deux éléments innovants : Le module est composé d'un verre à haute transparence et d'un film d'argent, ce qui améliore encore les performances globales du module. Le verre à haut coefficient de transmission, avec ses excellentes performances de transmission de la lumière, minimise la perte de lumière pendant la transmission, permettant à plus de lumière solaire de pénétrer la surface et d'atteindre directement les cellules, améliorant ainsi efficacement l'efficacité de l'absorption de la lumière et la production d'énergie des modules. La technologie du film d'argent est une autre innovation de DMEGC dans la conception des modules. Par rapport à la grille de verre traditionnelle, le film d'argent a une réflectivité plus élevée et peut rediriger plus efficacement l'énergie lumineuse réfléchie dans les interstices entre les cellules vers l'avant des cellules, ce qui permet une utilisation secondaire de l'énergie lumineuse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473531/DMEGC_Solar_Infinity_RT_series_modules_Top_Module_List.jpg