Module der DMEGC Solar Infinity RT-Serie auf der Top-Modul-Liste

DONGYANG, China, 2. August 2024 /PRNewswire/ -- Die Module der Infinity RT-Serie von DMEGC Solar stehen in der TOPCon-Modultechnologie-Kategorie in der Liste der Top-Module von TaiyangNews - All About Solar Juli 2024 an der Spitze und rangieren unter allen Modulen auf dem 6.

Diese Leistung wird dank hocheffizienter PV-Zellen, hochtransparentem Glas und einer neuen Folientechnologie erzielt. Die Leistung von 615 W und der Wirkungsgrad von 22,8 % sind für das bifaciale N-Typ-Modul G12RT-B66HSW zum Standard in der Massenproduktion geworden. Die maximale Leistung und der Wirkungsgrad dieses Modells erreichen erstaunliche 635 W und 23,5 %.

Das Highlight des G12RT-B66HSW-Moduls ist die Verwendung der branchenführenden hocheffizienten Zelltechnologie. Durch kontinuierliche Forschung, Entwicklung und Optimierung ist es DMEGC gelungen, den Wirkungsgrad der in Massenproduktion hergestellten Zellen erheblich zu verbessern und ein branchenführendes Niveau zu erreichen. Hinter dieser Leistung steht DMEGCs ultimatives Streben und die präzise Kontrolle des Zellherstellungsprozesses. Von der Materialauswahl bis zum Produktionsprozess wurde jedes Glied sorgfältig entwickelt und streng getestet, um die hervorragende Umwandlungseffizienz der Zelle zu gewährleisten.

Gleichzeitig ist das Modul G12RT-B66HSW auch mit zwei innovativen Elementen ausgestattet: hochtransparentes Glas und Silberfolie, was die Gesamtleistung des Moduls weiter verbessert. Das hochtransmittierende Glas mit seiner ausgezeichneten Lichtdurchlässigkeit minimiert den Lichtverlust während der Übertragung, so dass mehr Sonnenlicht die Oberfläche durchdringen und direkt auf die Zellen treffen kann, was die Lichtabsorptionsleistung und die Stromerzeugung der Module effektiv verbessert. Die Silberfilmtechnologie ist ein weiterer innovativer Schritt von DMEGC im Bereich der Modulentwicklung. Im Vergleich zu herkömmlichem Gitterglas hat die Silberfolie ein höheres Reflexionsvermögen und kann die in den Lücken zwischen den Zellen reflektierte Lichtenergie effektiver auf die Vorderseite der Zellen umlenken, wodurch eine sekundäre Nutzung der Lichtenergie erreicht wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473531/DMEGC_Solar_Infinity_RT_series_modules_Top_Module_List.jpg