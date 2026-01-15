Les modules légers de DMEGC Solar complètent un projet de toiture de 4,3 MW

JINHUA, Chine, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar a récemment mis en service un projet de toiture commerciale et industrielle de 4,3 MW utilisant ses modules légers dans une grande entreprise d'équipement de véhicules d'ingénierie à Hangzhou, en Chine. Le projet devrait produire environ 4,82 millions de kWh d'électricité propre par an.

Grâce aux modules photovoltaïques légers développés indépendamment par DMEGC, ce projet permet non seulement à l'entreprise de disposer d'une énergie verte rentable, mais il constitue également une référence pour l'application à grande échelle de l'énergie photovoltaïque distribuée sur des toits à structure légère. Il offre un modèle innovant pour la transformation verte et à faible émission de carbone du secteur industriel.

Les toits en tuiles d'acier de couleur, dont la capacité de charge et la résistance structurelle sont souvent limitées, constituent un défi de taille pour de nombreuses installations industrielles. L'installation de modules photovoltaïques traditionnels plus lourds et de structures de montage nécessite généralement un renforcement coûteux du toit, ce qui laisse inutilisées de nombreuses ressources du toit qui seraient autrement appropriées.

Par rapport aux modules traditionnels de même taille, ce produit léger réduit le poids de 44 %, ce qui correspond parfaitement aux limites de charge des toits en tuiles d'acier colorées. Les modules présentent une conception classique standardisée pour les dimensions extérieures et les interfaces de montage, compatible avec les structures de rayonnage traditionnelles, ce qui garantit une installation facile et une grande fiabilité. En outre, des zones clés du module intègrent une conception porteuse renforcée, réduisant le poids sans compromettre la résistance à la charge du vent, garantissant ainsi la fiabilité à long terme du projet.

Le projet fonctionne selon un modèle d'"autoconsommation, surplus au réseau", ce qui maximise la valeur de l'énergie verte. L'électricité produite est utilisée en priorité pour la production sur site, ce qui compense directement la consommation du réseau. Il devrait permettre au propriétaire d'économiser plus de 3,2 millions de RMB en frais d'électricité par an, devenant ainsi un "atout vert" important pour l'entreprise. L'électricité excédentaire injectée dans le réseau génère des revenus supplémentaires.

En fournissant 4,82 millions de kWh d'électricité propre par an, le projet équivaut à une économie d'environ 1 446 tonnes de charbon standard et à une réduction des émissions de dioxyde de carbone d'environ 2 752 tonnes par an. Cet effet de piégeage du carbone est comparable à la plantation de plus de 107 000 arbres, ce qui aide considérablement l'entreprise manufacturière à atteindre ses objectifs de neutralité carbone et à améliorer son image de marque écologique et sa compétitivité sur le marché international.

Parmi les dix premiers fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, DMEGC Solar est réputé pour son portefeuille de produits diversifiés et différenciés. Actuellement, les modules de la série Infinity RT sont les plus performants du secteur en termes d'efficacité de conversion. L'entreprise peut également se prévaloir d'une riche gamme de produits comprenant des modules entièrement noirs, des modules anti-poussière, des modules anti-éblouissement, des modules Agri-PV et des modules légers.

