Les nouveaux produits de SINOTRUK éblouissent le salon Big 5 Construct en Afrique du Sud

SINOTRUK South Africa Ltd., filiale à part entière du groupe SINOTRUK en Afrique du Sud, se consacre à fournir des solutions complètes de génie civil et de transport logistique de haute qualité à l'Afrique du Sud et aux pays voisins. Fidèle à la tradition de SINOTRUK, l'entreprise maintient une philosophie de gestion centrée sur la qualité et la satisfaction du client, gagnant ainsi la confiance et le soutien d'une large clientèle.

Le salon Big 5 Construct en Afrique du Sud est l'un des événements les plus influents d'Afrique dans les domaines de la construction, des véhicules et des machines de génie. Chaque année, il attire des professionnels et des leaders de l'industrie du monde entier. Cette édition, qui s'est tenue du 4 au 6 juin au Gallagher Convention Center en Afrique du Sud, a été marquée par son ampleur impressionnante et la présence de nombreuses entreprises exposantes, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour le secteur.

SINOTRUK South Africa Ltd. a dévoilé sa dernière gamme de produits au salon, incluant les tracteurs routiers haut de gamme C9H 540HP et C7H 480HP de la série SITRAK, le tracteur routier moyenne distance NX 480HP de la série HOWO, ainsi que les engins de chantier incluant le camion-benne léger 6X4, le camion malaxeur et le camion-citerne de la série HOWO. Ces présentations ont mis en lumière les avancées récentes de l'entreprise en matière de développement de produits et d'innovation. Les solutions personnalisées proposées par l'entreprise, adaptées aux conditions environnementales et aux besoins du marché sud-africain, ont particulièrement suscité l'intérêt et reçu de nombreux éloges de la part des clients.

En plus de présenter ses produits, le stand de SINOTRUK South Africa Ltd. proposait également des services de consultation et des échanges techniques spécialisés, offrant aux clients l'opportunité de discuter en personne avec des ingénieurs experts pour explorer des solutions et partager les dernières tendances et évolutions technologiques du secteur.

Pour l'avenir, SINOTRUK South Africa Ltd. prévoit d'accroître ses investissements en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Fidèle à sa philosophie "Always Moving, Always Earning" (Toujours en Action, Toujours en Progression), l'entreprise s'engage à fournir à ses clients en Afrique du Sud et dans les pays environnants des produits et services de meilleure qualité, tout en développant des partenariats solides pour construire ensemble un avenir prospère !

