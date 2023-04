Les panélistes appellent à un effort cohérent et concerté pour lutter contre la crise climatique lors de la réunion de printemps du FMI coorganisée par le FFI

WASHINGTON, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les panélistes ont exhorté les gouvernements et le secteur privé à unir leurs forces pour faire face à la crise climatique de manière cohérente, lundi, lors d'une session de haut niveau coorganisée par le Forum financier international (FFI) dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington D.C..

File photo of IMF: Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF (3rd from left) together with the panelists at the conference discussing "Scaling up Resilience and Sustainability Financing", organized by the IFF, the Bretton Woods Committee and the Paulson Institute in Washington DC on April 10.

La réunion, organisée par le FFI, le Comité de Bretton Woods et l'Institut Paulson, a mis en évidence l'urgence de l'action climatique et la nécessité de mobiliser les gouvernements et le secteur privé en faveur d'un financement durable.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a commencé par indiquer que ce dernier avait accordé des prêts à cinq pays dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (RST) et que 44 pays souhaitaient y adhérer. Ce fonds a été créé en avril dernier pour aider les pays à renforcer leur résistance aux chocs extérieurs et à assurer une croissance durable.

Le panel de discussion, composé d'experts des secteurs public et privé, comprenait Li Bo, directeur général adjoint du FMI, Jin Liqun, président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique du Rwanda, Deborah Lehr, vice-présidente de l'Institut Paulson, Vera Songwe, fondatrice et présidente de Liquidity and Sustainability, et Kenneth Lay, directeur général principal du RockCreek Group.

Le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité a été le premier instrument à long terme du FMI, a déclaré Li, qui a démontré l'engagement des pays membres du FMI. Mais les fonds disponibles sont insuffisants pour faire face aux problèmes climatiques.

« Nous avons besoin d'une action urgente. Nous avons besoin d'une coopération mondiale sans précédent », a insisté Li, avant d'ajouter que le FMI continuerait à faire pression sur le RST pour que le changement climatique reste une priorité absolue pour les dirigeants de la planète.

Jin Liqun, de l'AIIB, s'est inquiété du manque de sensibilisation du public à la crise climatique et du sentiment d'urgence des autorités à mobiliser des ressources pour faire face aux problèmes climatiques.

« Si l'on ne croit pas que les problèmes climatiques vont devenir une crise qui se profile à l'horizon, il est impossible de mobiliser des ressources suffisantes à cette fin », a déclaré Jin.

Ndagijimana a déclaré que les gouvernements devraient accorder la même priorité à la crise climatique qu'à la Covid 19, avec des « actions immédiates et des mesures continues et cohérentes. »

Le panel a également souligné l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé, les banques multilatérales de développement et les donateurs bilatéraux dans le financement de la lutte contre le changement climatique.

Li du FMI estime qu'un bon environnement politique et des incitations sont essentiels pour attirer le secteur privé dans le financement de la lutte contre le changement climatique. En outre, la communauté internationale devrait également collaborer avec les pays à revenu faible et moyen pour renforcer leurs capacités en matière de finances publiques, de gestion des investissements publics et de gestion financière.

Ken Lay, de RockCreek, a suggéré que les risques liés aux projets climatiques empêchent les fonds privés d'affluer dans le financement de la lutte contre le changement climatique.

Jin a souligné que les régulateurs devraient améliorer la politique et l'environnement réglementaire afin de rassurer les investisseurs privés.

Songwe estime que la tarification du carbone et le carbone constitueront le prochain boom des matières premières lorsque les communautés internationales, y compris les banques multilatérales de développement, travailleront ensemble pour fournir des données sur la tarification du carbone et que les richesses iront non seulement aux ministères des finances mais aussi aux communautés locales.

