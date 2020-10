Les PDG, DSI et responsables des achats et de la chaîne d'approvisionnement du Fortune 500 abordent la crise, la résilience et la transformation lors de la conférence GEP Innovate Digital, du 27 au 29 octobre

- Avec Ed Breen, président et PDG de DuPont, et Maggie Wilderotter, ancienne présidente et PDG de Frontier Communications et membre actuel du conseil d'administration de Costco, Lyft et autres

- Raj Gupta, ancien président et PDG de Rohm and Haas et actuel président d'Aptiv, et Pat Russo, ancien PDG d'Alcatel-Lucent et actuel président de Hewlett Packard Enterprise

- Jared Diamond, récompensé par le MacArthur Genius et le prix Pulitzer, auteur des livres DE L'INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS et BOULEVERSEMENT, : DES TOURNANTS POUR LES NATIONS EN CRISE

- Les responsables informatiques Bill Keillor d'ExxonMobil et Bill Braun de Chevron

- Soumaya Keyes, rédactrice en chef de la rubrique commerce et mondialisation, THE ECONOMIST

- Cadre supérieurs d'ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, de Legal & General, d'Oncor et de l'université de Californie

CLARK, New Jersey, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- GEP, un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne d'approvisionnement et d'approvisionnement aux entreprises du Fortune 500 et du Global 2000 dans le monde entier, a annoncé la présence de penseurs, d'innovateurs et de réalisateurs de premier plan pour la conférence annuelle des clients de la société, GEP INNOVATE DIGITAL:2020 VISION.

« Lors de GEP INNOVATE 2020, certains des chefs d'entreprise les plus efficaces et les plus prospères du monde partagent leurs idées sur la manière dont eux-mêmes et leurs équipes relèvent des défis sans précédent, construisent des chaînes d'approvisionnement plus résistantes, et conduisent la transformation numérique pour accroître la compétitivité et la valeur actionnariale », a déclaré Subhash Makhija, co-fondateur et PDG de GEP.

Maintenant dans sa sixième année, la conférence annuelle phare des clients de GEP engage des leaders des entreprises mondiales sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement et des opérations, les opérations commerciales numériques, les technologies nouvelles et émergentes, et les performances commerciales et financières. GEP SMART™ est la principale plateforme d'achat numérique du secteur. GEP NEXXE™ est une plateforme logicielle de gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA qui offre aux entreprises leaders du marché des niveaux sans précédent de visibilité, d'intelligence, d'agilité et de résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Allez à GEP INNOVATE DIGITAL:2020 VISION pour vous inscrire à des dizaines de sessions virtuelles interactives et dialoguer avec les dirigeants, notamment :

Ed Breen , président exécutif et PDG de DuPont , lors d'une conversation au coin du feu avec Raj Gupta , président d' Aptiv ; ancien président et PDG de Rohm and Haas ; membre du conseil d'administration de DuPont .

, président exécutif et PDG de , lors d'une conversation au coin du feu avec , président d' ; ancien président et PDG de ; membre du conseil d'administration de DuPont Jared Diamond , lauréat du prix Pulitzer, auteur de Bouleversement et De l'inégalité parmi les sociétés , sur « Navigating Upheaval and Building Resilience . » (Naviguer dans le bouleversement et construire la résilience).

, lauréat du prix Pulitzer, auteur de et , sur « . » (Naviguer dans le bouleversement et construire la résilience). Maggie Wilderotter , ancien PDG et président exécutif de Frontier Communications ; membre du conseil d'administration de Costco, Hewlett Packard, Lyft en conversation avec Pat Russo , ancien PDG d'Alcatel-Lucent ; président de Hewlett Packard Enterprise ; membre du conseil d'administration de General Motors, Merck et Arconic.

, ancien PDG et président exécutif de ; membre du conseil d'administration de Costco, Hewlett Packard, Lyft en conversation avec , ancien PDG d'Alcatel-Lucent ; président de Hewlett Packard Enterprise ; membre du conseil d'administration de General Motors, Merck et Arconic. Soumaya Keynes , rédactrice en chef de la rubrique sur le commerce et la mondialisation de The Economist , anime une table ronde sur « Future of Procurement & Supply Chains in the Age of Uncertainty . » (L'avenir des chaînes d'approvisionnement et d'achat à l'ère de l'incertitude).

, rédactrice en chef de la rubrique sur le commerce et la mondialisation de , anime une table ronde sur « . » (L'avenir des chaînes d'approvisionnement et d'achat à l'ère de l'incertitude). Bill Braun le DSI de Chevron , et Bill Keillor , vice-président d' ExxonMobil pour les technologies de l'information et la transformation numérique, partagent les « Keys to Digital Transformation . » (Clés de la transformation numérique).

le , et , vice-président d' pour les technologies de l'information et la transformation numérique, partagent les « . » (Clés de la transformation numérique). Les responsables des achats et de la chaîne d'approvisionnement des entreprises, notamment : ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor et l'Université de Californie.

À PROPOS DE GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ fournit des plateformes d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement numériques primées qui aident les entreprises mondiales à devenir plus agiles, plus résistantes, plus compétitives et plus rentables.

Grâce à des interfaces au rendu magnifique et à des flux de travail flexibles, GEP® offre aux utilisateurs des espaces de travail numériques frais et intuitifs qui permettent des niveaux d'adoption de l'utilisateur extraordinaires et des gains significatifs de productivité personnelle et d'équipe.

Les produits du GEP tirent parti du machine learning et de l'informatique cognitive, des technologies avancées de données et de sémantique, de l'IdO, des technologies mobiles et du cloud, et sont conçus pour intégrer des innovations technologiques continues.

Le logiciel de GEP s'intègre rapidement et facilement aux systèmes tiers et aux systèmes existants, tels que SAP, Oracle et tous les autres grands logiciels ERP et F&A. Et grâce à un soutien et un service de qualité, GEP est un leader du secteur en matière de satisfaction et de fidélité des clients.

Leader dans de nombreux Magic Quadrants de Gartner, les logiciels et les plateformes d'entreprise numériques de GEP sont régulièrement récompensés et reconnus par les analystes industriels, les cabinets d'études et les médias, notamment Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders et Spend Matters.

GEP SOFTWARE fait partie de GEP, basé à Clark, NJ - le premier fournisseur mondial de stratégie d'achat et de chaîne d'approvisionnement, de logiciels et de services gérés. Pour en savoir plus, visitez le site www.gepsoftware.com.

Contact pour les médias

Derek Creevey

Directeur, Relations avec les médias et le public

GEP

Téléphone : +1 732-382-6565

Courriel : [email protected]

