Les plus grands virologues du GVN se réunissent pour évaluer les progrès les plus prometteurs dans la lutte contre la COVID-19 et élaborer des stratégies pour se préparer à de futures pandémies

Des tests diagnostiques rapides, l'adaptation des traitements médicamenteux et des vaccins ciblant l'immunité innée sont des facteurs essentiels pour atténuer les effets de la COVID-19

BALTIMORE, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ --Le Global Virus Network (GVN), une coalition des principaux centres de recherche médicale et virologique fondamentale au monde qui s'emploie à prévenir les maladies et les décès causés par des maladies virales, a convoqué une conférence de presse avec des participants du monde entier pour discuter des principales conclusions de l'assemblée annuelle spéciale virtuelle 2020 du GVN, tenue les 23 et 24 septembre 2020.

Une vidéo de la conférence de presse complète est disponible ici.

« En ce qui concerne la COVID-19, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve; il pourrait y avoir des variations saisonnières, des infections chroniques ou peut-être un ralentissement, a déclaré le Dr Christian Bréchot, président du GVN. Cependant, nous savons que nous devons nous préparer dès maintenant, et non après la fin de cette pandémie. Dans cet esprit de préparation, il est très opportun que nous ayons profité de l'assemblée annuelle spéciale pour réunir des experts internationaux et chercher à déterminer et analyser ce qui a mal tourné, ce qui a été abordé correctement et les recommandations que nous pouvons faire en toute confiance. »

Voici les principales conclusions de la réunion concernant la recherche sur le SRAS-CoV-2 et la COVID-19 :

Les « superpropagateurs » et événements « superpropagateurs » sont les principaux moteurs de la pandémie, ce qui indique que seule une poignée de personnes infectées semblent être exponentiellement contagieuses. En outre, la transmission à courte portée par aérosol contribue à la propagation du virus, en particulier dans le contexte d'événements superpropagateurs.

Principales stratégies d'intervention en cas de pandémie : la nécessité de tirer un meilleur parti des progrès technologiques majeurs en matière de diagnostic, un facteur clé de la lutte contre les maladies infectieuses; l'échantillonnage salivaire accroîtra grandement notre capacité de test, y compris dans les écoles; de nouveaux tests de diagnostic moléculaire rapide et bon marché, combinés à la transmission numérique des résultats, au dépistage et à l'isolement, devraient être largement mis en évidence; une compréhension de la transmissibilité et de la transmission; le plus important est la création d'une réponse unifiée et multidisciplinaire avec des mécanismes de partage de l'information entre les virologues internationaux et les autorités indépendantes.

Une évaluation de la mise au point d'un vaccin – calendrier, analyse des candidats, effets secondaires et gestion des attentes mondiales envers un vaccin satisfaisant et en temps opportun. Jusqu'à ce qu'un vaccin pratique et efficace soit disponible, les vaccins qui stimulent le système immunitaire inné du corps, comme le vaccin antipoliomyélitique oral et le BCG, font partie intégrante de la protection contre les infections.

Une déclaration très ferme contre la théorie voulant que le SRAS-CoV-2 soit le résultat d'une manipulation humaine.

Une mise à jour sur les traitements offerts et futurs soulignant la nécessité de combiner de nouvelles molécules antivirales et immunomodulatrices, et la nécessité d'envisager les futurs antiviraux à large spectre contre plusieurs virus.

Le Dr Bréchot, qui est également professeur à l'Université South Florida à Tampa, a poursuivi : « Il ne s'agit pas seulement d'une crise, mais d'une nouvelle ère. Nous avons de grands défis à relever. Nous avons besoin d'une nouvelle structure maintenant. Les efforts de collaborations à l'échelle mondiale permettront d'établir des bases solides. C'est pourquoi le GVN est très important et complémentaire aux organismes nationaux et internationaux. Le GVN est bien placé pour établir une alliance favorisant la préparation à une pandémie virale avec tous ses partenaires afin de faciliter la collaboration avec les universités, le secteur d'activité, les gouvernements et les collectivités, mettre nos efforts en commun et trouver des solutions ensemble. »

« Des vaccins simples, sûrs, oraux, peu coûteux et vivants comme le vaccin antipoliomyélitique oral auront de grands bienfaits dans la lutte contre la COVID-19. Ceux-ci peuvent également être utilisés lors de futures pandémies, en particulier pour les virus respiratoires, en induisant une immunité innée qui est immédiate et non limitative comme un vaccin spécifique », a déclaré le Dr Robert Gallo, cofondateur du GVN, professeur émérite en médecine de la fondation Homer & Martha Gudelsky, et cofondateur et directeur de l'institut de virologie humaine de l'École de médecine de l'Université du Maryland.

Le Dr Gallo, qui est reconnu pour ses découvertes de rétrovirus humains, sa contribution à la découverte du VIH comme cause du sida et la mise au point du test sanguin du VIH, a ajouté : « Rien n'est plus nécessaire qu'un test de diagnostic rapide. Nous avons un besoin criant de tests moléculaires qui peuvent être effectués à peu de frais et à la maison, en deux heures ou moins. Il faut être en mesure d'effectuer la recherche des contacts, de faire des suivis et d'éduquer la population. C'est absolument fondamental, et sans cela, nous ne pouvons rien faire. À mon avis, rien n'est plus important que d'avoir des diagnostics rapides et fiables. »

Certains présentateurs de l'assemblée annuelle se sont joints au Dr Bréchot lors de l'événement médiatique, notamment :

Dr Linfa Wang , Duke-NUS Medical School, Singapour

, Duke-NUS Medical School, Singapour Dr Konstantin Chumakov , FDA Office of Vaccines Research and Review, États-Unis

, FDA Office of Vaccines Research and Review, États-Unis Dr Ab Osterhaus , TiHo Hannover, Allemagne

, TiHo Hannover, Allemagne Dr Johan Neyts , Institut Rega, Belgique

, Institut Rega, Belgique Dr Raymond Schinazi , Université d'Emory, États-Unis

Ensuite, David Scheer, conseiller et entrepreneur dans le domaine des sciences de la vie œuvrant depuis de nombreuses années auprès d'organismes de santé publique sans but lucratif mondiaux, a animé une discussion intitulée « From HIV to SARS-CoV-2 and Beyond » (Du VIH au SRAS-CoV-2 et plus encore). Les panélistes étaient le Dr Gallo, le Dr Bréchot et le Dr Eric Rubin, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine. La discussion franche sur la COVID-19 a porté sur les perspectives historiques, l'émergence de souches variantes de SRAS-CoV-2, la mise au point de vaccins et l'immunité innée, l'utilisation de pharmacothérapies existantes et nouvelles, la préparation industrielle, gouvernementale et universitaire aux pandémies et le constat que le SRAS-CoV-2 est d'origine naturelle et non anthropique.

Vous trouverez le programme de l'assemblée ici.

À propos du Global Virus Network (GVN)

Le Global Virus Network (GVN) est primordial en ce qui a trait à la préparation, à la défense et à la première réponse de recherche aux virus émergents, sortants et non identifiés qui représentent une menace claire et réelle pour la santé publique. Il travaille en étroite coordination avec différentes institutions nationales et internationales établies. Le GVN est une coalition composée d'éminents spécialistes en virologie humaine et animale provenant de 57 centres d'excellence et de 10 affiliés dans 33 pays qui travaillent en collaboration pour former la prochaine génération, faire progresser les connaissances sur la façon d'identifier et de diagnostiquer les virus pandémiques, atténuer et contrôler la façon dont ces virus se propagent et engendrent des maladies, ainsi que mettre au point des médicaments, des vaccins et des traitements pour les combattre. Aucune institution au monde ne possède une expertise dans tous les domaines viraux, à l'exception du GVN. Celui-ci rassemble les meilleurs virologues afin de mettre à profit leur expertise individuelle et réunit des équipes mondiales de spécialistes dans le but d'affronter les défis, les enjeux et les problèmes scientifiques que posent les virus pandémiques. Le GVN est un organisme sans but lucratif au titre du sous-alinéa 501(c)(3). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.gvn.org. Suivez-nous sur Twitter @GlobalVirusNews.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179678/GVN_Logo.jpg

