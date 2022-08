Les produits personnalisés de Hisense pour le coup d'envoi international de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, une technologie de pointe pour une expérience exceptionnelle

QINGDAO, Chine, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Dévoué à l'innovation technologique et à l'attention portée aux consommateurs, le développement de meilleurs produits de haute technologie qui bénéficient à la société et créent un meilleur style de vie pour tous, a toujours été la volonté d'Hisense.

Afin de créer de meilleures expériences de vie et de proposer une expérience visuelle Perfect Match FIFA aux consommateurs du monde entier, Hisense présentera ses derniers produits innovants lors de la diffusion en direct de la cérémonie de lancement mondial des produits personnalisés Hisense pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, sur la chaîne YouTube Hisense, sur le Twitter Hisense, le 17 août à 20 heures (GMT+1).

Lancement interactif en direct, présentant les points forts des nouvelles technologies de Hisense

Hisense s'est toujours consacrée au développement de nouvelles technologies. En s'associant à la FIFA, elle a créé conjointement une expérience interactive et inoubliable pour les fans de football du monde entier grâce à l'innovation technologique.

Fidèle à son engagement envers la technologie et à sa volonté de créer une expérience mémorable lors des matchs de la FIFA pour les fans de football du monde entier, Hisense n'a cessé d'affiner sa technologie pour créer un produit plus fiable, plus performant et de haute technologie, afin d'offrir un style de vie exceptionnel et une expérience optimale du produit pour tous. Par conséquent, lors du prochain événement de lancement, les produits personnalisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, allant de la télévision ULED à la télévision laser, seront dévoilés, les appareils électroménagers de Hisense seront exposés, et tous les points forts et les avancées innovantes de ces produits seront présentés via un flux en direct.

Afin d'améliorer l'expérience visuelle des téléspectateurs lors du lancement du produit, Hisense a conçu diverses activités interactives et attrayantes dans le cadre de questionnaires sur la technologie Hisense afin de mieux illustrer les caractéristiques du produit lors de la diffusion en direct. Les consommateurs ayant eu la chance de participer aux questionnaires interactifs ont pu recevoir un cadeau TV de la part de Hisense.

À l'approche de l'événement de lancement, Candy Pang, le directeur général adjoint du département de gestion des marques du groupe Hisense, s'est exprimé : « Les produits personnalisés de Hisense pour l'événement de lancement mondial de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ montreront les dédicaces et les engagements de Hisense envers les fans de football et les consommateurs du monde entier, en renforçant nos technologies, nous aspirons à ce que tous les amateurs de football et les consommateurs puissent profiter davantage de la vie et à leur apporter une expérience optimale de Perfect Match. »

Hisense est une société internationale qui n'a cessé de tirer parti de la technologie haut de gamme pour façonner une société et un avenir meilleurs pour le monde. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Qatar, Hisense espère faire vivre aux consommateurs du monde entier un match passionnant et exceptionnel jusqu'au bout, grâce à des produits haut de gamme et à la technologie Hisense.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1875730/image_5015956_30044245.jpg

SOURCE Hisense