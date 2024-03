Les produits phares de 3ème génération de SUNMI resplendissent au CHINASHOP 2024, s'associant à de nombreux partenaires pour créer de nouveaux scénarios commerciaux

Du 13 au 15 mars, le National Exhibition and Convention Center (Shanghai) a été le témoin de la grande ouverture de la 24e édition du China Retail Trade Fair.

SHANGHAI, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- SUNMI Technology a une fois de plus fait une apparition remarquée à CHINASHOP. En tant que l'une des principales entreprises du secteur de la vente au détail en Chine, SUNMI a présenté une série de produits et de solutions remarquables, témoignant d'une fusion transparente entre la technologie et les affaires et d'une volonté intrépide de repousser les limites.

Les produits vedettes mènent la tendance de l'innovation numérique commerciale

SUNMI booth draws a steady stream of visitors.

Dès le premier jour de l'événement, le stand de SUNMI est devenu le plus populaire, attirant l'attention grâce à son écran LED proéminent qui s'étend sur toute la surface. Les produits vedettes de troisième génération de SUNMI, notamment la série T3 PRO, la série D3 MINI, la série D3 PRO et la série V3 MIX, se sont joints au véhicule tout-terrain à énergie nouvelle de haut niveau, le U8, pour faire une apparition remarquable. Ensemble, ils ont présenté les produits technologiques chinois de haut niveau, en mettant en valeur l'artisanat et la qualité exquis, ce qui en a fait le centre d'intérêt indéniable de l'exposition.

Lors du salon, SUNMI a dévoilé la pré-version du terminal de bureau intelligent SUNMI D3 PRO, qui s'inscrit dans le style de conception de la troisième génération de la famille SUNMI. Il est doté d'un corps métallique en aluminium et d'un écran HD de 15,6 pouces, équipé d'une puce Qualcomm, prenant en charge le déverrouillage par empreinte digitale avec un bouton de mise en marche, et peut choisir de manière flexible un écran secondaire de 10 pouces et un module de numérisation.

Le terminal de pesée intelligent S2L CC, qui utilise la technologie IA pour identifier avec précision les produits à peser, a permis d'automatiser l'impression des étiquettes, apportant une toute nouvelle expérience de libre-service à l'industrie des supermarchés.

La solution « Qualcomm X SUNMI SUPER POS », lancée conjointement par SUNMI et Qualcomm, a fait ses débuts nationaux lors de ce salon. Il s'agit également du premier produit du secteur à utiliser la puce Qualcomm Snapdragon pour intégrer le système d'exploitation Windows et former une solution de caisse commerciale. Le « Qualcomm X SUNMI SUPER POS » accélère la transformation multiplateforme des points de vente au niveau mondial, en offrant aux utilisateurs du système Windows une expérience de faible consommation, de haute performance, de légèreté et d'élégance.

En outre, les séries T3 PRO, D3 MINI et V3 MIX, largement plébiscitées, ont attiré l'attention de nombreux visiteurs. SUNMI a également présenté ses solides capacités logicielles, telles que SUNMI OS 4.0, récompensé par l'iF International Design Award, et SUNMI DMP, offrant à ses partenaires une gestion professionnelle, efficace et sécurisée des appareils et un contrôle du contenu.

Construire ensemble de nouvelles scènes commerciales avec plus de 20 partenaires écologiques, embrasser les tendances numériques

Lors de ce CHINASHOP, le stand de SUNMI a invité un certain nombre de partenaires écologiques à créer conjointement des scènes commerciales riches, dont 24 scènes telles que les nouvelles boissons au thé, la restauration rapide, les hôtels, les supermarchés pour animaux de compagnie, les repas de groupe, la vie locale Tiktok et la vente au détail, apportant ainsi des expériences immersives au public. Dans le même temps, de nombreux partenaires exceptionnels ont également fait des discours passionnants sur place, apportant non seulement plus d'inspiration et d'innovation à l'industrie, mais aussi des connaissances approfondies au public.

À propos de SUNMI

SUNMI est une société IdO qui s'engage à fournir aux entreprises des appareils IdO intelligents et des services cloud intégrés, afin de construire un monde interconnecté et d'atteindre enfin l'entreprise 4.0.