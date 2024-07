Les produits TEKLYNX 2024 proposent des améliorations centrées sur le client pour une meilleure utilisation et une plus grande efficacité

AUCH, France, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International , connu dans le monde entier pour aider les entreprises à déployer une traçabilité sans faille grâce à ses logiciels d'étiquetage et son support client de premier plan, annonce aujourd'hui la disponibilité de LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL, et LABEL ARCHIVE 2024.

Dotées d'améliorations de produits centrées sur le client, les solutions TEKLYNX 2024 sont conçues pour une meilleure expérience utilisateur et des opérations d'étiquetage plus efficaces.

Barcode label design and enterprise label management software solutions. (PRNewsfoto/TEKLYNX International)

Les améliorations apportées aux solutions de conception d'étiquettes TEKLYNX 2024 incluent les possibilités suivantes :

Imprimer à partir de systèmes d'entreprise basés sur le cloud vers des imprimantes connectées au cloud, comme Zebra ou SATO.

Demander facilement le renouvellement d'une licence d'abonnement en cliquant sur un bouton dans le logiciel.

Libérer une licence réseau en permettant aux administrateurs de supprimer les utilisateurs inactifs.

Définir un chemin de licence réseau secondaire pour assurer la continuité en cas d'indisponibilité du serveur principal.

Support HTTPS, garantissant que la transmission des données est cryptée et sécurisée.

Les améliorations apportées aux solutions d'entreprise TEKLYNX 2024 incluent les possibilités suivantes :

Envoyer des étiquettes, des listes de sélection ou des avis d'expédition avancés par e-mail en même temps qu'une demande d'impression.

Gérer le processus d'impression des opérations commerciales via des requêtes API REST.

Optimiser la vitesse d'impression, de sorte que tous les travaux d'impression soient lancés rapidement, même au démarrage.

Visualiser le comparateur d'étiquettes directement à partir de l'écran d'approbation pour voir facilement les modifications d'étiquettes proposées.

« Notre engagement envers nos clients nous pousse à innover en permanence, a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. Avec le lancement de nos produits 2024, nous aidons les fabricants et les entreprises de toute taille à étiqueter plus intelligemment, plus rapidement et avec une sécurité accrue. Nous sommes impatients de voir l'impact positif que nos solutions auront sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Pour en savoir plus sur les solutions TEKLYNX 2024, consultez teklynx.com .

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits de conception d'étiquettes de codes-barres et RFID intégrés de TEKLYNX et aux personnes qui sont derrière ses solutions pour rendre les opérations d'étiquetage de codes-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes à l'industrie. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client supérieur. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, veuillez consulter le site teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région . Barcode Better™ avec TEKLYNX.