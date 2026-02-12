Les promotions commencent maintenant : Profitez jusqu'à 35 % de réduction sur DJI ROMO

Le robot aspirateur tout-en-un de DJI offre une détection d'obstacles au millimètre près et des performances de nettoyage exceptionnelles, grâce à une technologie issue des drones.

SHENZHEN, Chine, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies d'imagerie créative, a annoncé aujourd'hui un événement promotionnel majeur pour DJI ROMO, son premier robot aspirateur tout-en-un. À partir du mercredi 11 février 2026, des promotions seront disponibles sur la boutique officielle DJI et sur Amazon, sur certains marchés européens. Veuillez consulter votre boutique DJI locale et la page Amazon correspondante pour plus de détails.

Réductions exceptionnelles sur certains modèles ROMO

Big Sale Starts Now Sweep Up to 37% Off DJI ROMO

ROMO utilise la technologie de détection d'obstacles au millimètre des drones phares DJI. La combinaison de capteurs avancés, d'algorithmes intelligents et d'une aspiration ultra-puissante assure une couverture optimale pour le nettoyage des sols durs comme des tapis, alliant performance et simplicité d'utilisation. De plus, son système intelligent d'auto-nettoyage gère automatiquement l'entretien, ce qui permet à l'utilisateur de profiter d'une maison propre avec un minimum d'efforts.

Des réductions à durée limitée sont actuellement proposées pour les modèles ROMO suivants :

DJI ROMO S : De 1 299 € à 849 €, jusqu'à 35 % de réduction

DJI ROMO P : De 1 899 € à 1 299 €, jusqu'à 32 % de réduction

Pour en savoir plus sur les offres commerciales locales DJI ROMO, rendez-vous sur store.dji.com , Amazon.

Politique de service après-vente

L'achat de l'Extended Protection Plan offre une garantie supplémentaire d'un an après la fin de la période de garantie officielle du produit. Les pièces couvertes comprennent le robot et la station de base. Pour une liste complète de détails, veuillez consulter : https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Pour en savoir plus sur ROMO : https://www.romo.tech/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902111/1.jpg