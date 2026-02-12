Große Sonderaktionaktion startet jetzt: Sparen Sie bis zu 37 % beim DJI ROMO

Der beliebte All-in-One-Roboterstaubsauger von DJI bietet millimetergenaue Hinderniserkennung und eine sensationelle Reinigungsleistung dank fortschrittlicher Drohnentechnologie.

Shenzhen, China, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, startet heute eine große Sondersaktion für den DJI ROMO, den ersten All-in-One-Roboterstaubsauger des Unternehmens. Ab heute sind Aktionen in ausgewählten europäischen Märkten im offiziellen DJI Store und auf Amazon verfügbar. Bitte informieren Sie sich im offiziellen DJI Store oder auf Amazon über die genauen Details.

Große Einsparungen bei ausgewählten ROMO-Modellen

Big Sale Starts Now Sweep Up to 37% Off DJI ROMO

ROMO verwendet die millimetergenaue Hinderniserkennungstechnologie aus den Spitzenmodellen der DJI-Drohnen. Die Kombination aus fortschrittlichen Sensoren, intelligenten Algorithmen und extrem starker Saugleistung sorgt für eine umfassende Reinigung von Hartböden und Teppichen – leistungsstark und mühelos zugleich. Darüber hinaus übernimmt das intelligente Selbstreinigungssystem die Wartung automatisch, sodass Nutzer*innen ein sauberes Zuhause mit minimalem Aufwand genießen können.

Zeitlich begrenzte Rabatte werden derzeit für die folgenden ROMO-Modelle angeboten:

DJI ROMO S: Von 1.299 EUR auf 849 EUR reduziert – bis zu 35 % Rabatt

DJI ROMO P: Von 1.899 EUR auf 1.195 EUR reduziert – bis zu 37 % Rabatt

Um mehr über die lokalen Verkaufsangebote für DJI ROMO zu erfahren, besuchen Sie store.dji.com sowie Amazon.

Kundendienst-Richtlinie

Mit dem Erwerb des Extended Protection Plan erhalten Sie nach Ablauf der offiziellen Produktgarantie eine zusätzliche einjährige Garantie. Zu den abgedeckten Teilen gehören der Roboter und die Basisstation. Eine vollständige Übersicht aller Details finden Sie unter: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Weitere Informationen zu ROMO finden Sie unter: https://www.romo.tech/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902111/1.jpg