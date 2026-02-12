L'occasione imperdibile inizia ora: Risparmiate fino al 35% su DJI ROMO

Il popolare robot aspirapolvere all-in-one di DJI offre un rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico e prestazioni di pulizia eccezionali grazie alla tecnologia avanzata dei droni

SHENZHEN, Cina, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, ha annunciato oggi un grande evento promozionale per DJI ROMO, il primo robot aspirapolvere all-in-one dell'azienda. A partire da mercoledì 11 febbraio 2026, in alcuni mercati europei selezionati saranno disponibili promozioni sul DJI Store ufficiale e su Amazon. Consultate le pagine del vostro DJI Store locale e di Amazon per i dettagli specifici.

Grandi risparmi su modelli selezionati ROMO

ROMO utilizza la tecnologia di rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico derivata dai droni di punta DJI. La combinazione di sensori avanzati, algoritmi intelligenti e un'aspirazione ultra potente garantisce una copertura ottimale, per una pulizia sia dei pavimenti duri sia dei tappeti profonda e senza pensieri. Il suo sistema intelligente di autopulizia si occupa automaticamente della manutenzione, permettendovi di godere di una casa pulita con il minimo sforzo.

Attualmente vengono offerti sconti a tempo limitato per i seguenti modelli ROMO:

DJI ROMO S: da 1309 € a 849 € (sconto del 35%)

DJI ROMO P: da 1909 € a 1299 € (sconto del 32%)

Per saperne di più sulle offerte locali di DJI ROMO, visitate store.dji.com.

Termini di assistenza post-vendita

L'acquisto dell'Extended Protection Plan fornisce un'ulteriore garanzia di un anno dopo la scadenza del periodo di garanzia ufficiale del prodotto. Le parti coperte includono il robot e la stazione base. Per un elenco completo dei dettagli, visitare: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Per saperne di più su ROMO: https://www.romo.tech/

