Les secteurs de la mode et du textile sont à la pointe de l'innovation lors de la 136e Canton Fair

GUANGZHOU, Chine, 2 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La troisième phase de la 136e édition de China Import and Export, à laquelle ont participé 11 703 entreprises, a présenté cinq catégories : Jouets et enfants, bébés et maternité, mode, textiles de maison, papeterie, santé et loisirs.

Parmi les sections les plus remarquables du salon, les catégories Fashion et Home Textiles ont permis d'observer l'utilisation innovante de matériaux durables et de tissus fonctionnels pour créer des produits haut de gamme.

Le secteur de la mode présente une nouvelle vision du textile innovant

Fujian Fashion Flying Garments Co. est un leader dans le domaine des vêtements de plein air fonctionnels. Leur dernière innovation, la veste gonflable 3 en 1 avec fonction de sauvetage amphibie, a remporté le prix d'argent aux Canton Fair Design Awards. Cette veste polyvalente est idéale pour les activités de plein air telles que la randonnée et le cyclisme. Elle offre une isolation réglable et une fermeture partielle pour réduire l'impact des blessures. Il peut également être utilisé comme civière, ce qui permet de minimiser la perte de chaleur et de prolonger le temps de survie en attendant les secours. « Nous concevons nos produits sur la base de notre vaste expérience, et nous sommes donc convaincus que chaque fonction est utile, voire qu'elle peut sauver des vies », a déclaré Chen Geng, fondateur et président de Fashion Flying.

High Hope Int'l Group Jiangsu Champion Holdings Limited excelle dans l'exportation de tricots et de textiles d'intérieur depuis 37 ans, participant à 73 sessions de Canton Fair Lors de cette session, ils ont présenté des innovations, notamment une veste d'extérieur en tricot pour femmes, dotée de tissus brevetés imperméables, respirants et chauds, ainsi qu'un pantalon de yoga breveté, teinté dans la masse, fabriqué à partir de polyester et de nylon.

Secteur textile innove avec eco-conscientness

Les exposants de la catégorie « Home Textiles » ont également apporté de nouvelles innovations en matière de tissus. Sunvim Group Co., Ltd, l'un des principaux fabricants de textiles d'intérieur, a présenté sa soie verte de bambou, composée de fibres naturelles d'origine végétale. « Le bambou est une ressource plus durable que les arbres en raison de sa croissance rapide. En outre, notre processus de production de produits en bambou utilise des méthodes non chimiques, ce qui réduit encore l'impact sur l'environnement », a déclaré Zaicheng Zhang, directeur de la technologie et de la qualité chez Sunvim.

Zibo Daranfang Silk Group Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de tissus de soie, a dévoilé son tissu révolutionnaire en fibres de champignons, dérivé d'extraits naturels de champignons. Ce matériau respectueux de l'environnement est antibactérien sans additifs, ce qui le rend sûr pour les vêtements, les textiles d'intérieur et les produits pour enfants.

La présentation de ces matériaux uniques met en lumière les progrès de l'industrie et renforce l'engagement collectif en faveur d'un avenir plus vert dans le secteur de la mode et du textile. Alors que l'industrie textile mondiale continue de s'orienter vers le développement durable, la 136e édition de Canton Fair continue de rassembler des exposants innovants qui se concentrent sur des produits fonctionnels et respectueux de l'environnement.

