Die Mode- und Textilbranche ist auf der 136. Kantonalen Messe führend in Sachen Innovation

GUANGZHOU, China, 2. November 2024 /PRNewswire/ -- Die dritte Phase der 136. China Import and Export, an der 11.703 Unternehmen teilnahmen, wurde in fünf Kategorien durchgeführt: Spielzeug & Kinder, Baby und Mutterschaft, Mode, Heimtextilien, Schreibwaren bis hin zu Gesundheit & Freizeit.

Zu den herausragenden Bereichen der Messe gehören die Kategorien Fashion und Home Textiles , in denen der innovative Einsatz nachhaltiger Materialien und funktioneller Stoffe zur Herstellung hochwertiger Produkte beobachtet werden konnte.

Modebranche präsentiert neue Vision von innovativen Textilien

Fujian Fashion Flying Garments Co. ist ein führender Anbieter von funktioneller Outdoor-Bekleidung. Ihre neueste Innovation, die aufblasbare 3-in-1-Jacke mit amphibischer Rettungsfunktion, wurde bei den Canton Fair Design Awards mit Silber ausgezeichnet. Diese vielseitige Jacke ist ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren. Sie bietet eine verstellbare Isolierung und einen Teilverschluss, um Verletzungen zu vermeiden. Er kann auch als Trage verwendet werden, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Überlebenszeit zu verlängern, während man auf Rettung wartet. „Wir entwickeln unsere Produkte auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrung und sind sicher, dass jede Funktion nützlich, ja sogar potenziell lebensrettend ist", so Chen Geng, Gründer und Vorsitzender von Fashion Flying.

Die High Hope Int'l Group Jiangsu Champion Holdings Limited hat sich seit 37 Jahren im Export von Strickwaren und Heimtextilien hervorgetan und an 73 Veranstaltungen der Canton Fair teilgenommen. In dieser Sitzung wurden Innovationen vorgestellt, darunter eine gestrickte Outdoor-Jacke für Frauen mit patentierten regenfesten, atmungsaktiven und warmen Stoffen sowie eine patentierte batikgefärbte Yogahose aus Polyester und Nylon.

Textilsektor innoviert mit eco-consciousness

Auch die Aussteller in der Kategorie Heimtextilien brachten weitere Stoffinnovationen mit. Sunvim Group Co, Ltd, ein führender Hersteller von Heimtextilien, stellte sein grünes Bambusseidenmaterial vor, das aus natürlichen Fasern auf Pflanzenbasis besteht. „Bambus ist eine nachhaltigere Ressource als Bäume, da er schnell wächst. Außerdem verwendet unser Produktionsprozess für Bambusprodukte nicht-chemische Methoden, was die Umweltbelastung weiter reduziert", sagte Zaicheng Zhang, Sunvims Direktor für Technologie und Qualität.

Zibo Daranfang Silk Group Co, Ltd, ein führender Hersteller von Seidenstoffen, hat sein bahnbrechendes Pilzfasergewebe vorgestellt, das aus natürlichen Pilzextrakten gewonnen wird. Dieses umweltfreundliche Material ist ohne Zusatzstoffe antibakteriell und somit sicher für Kleidung, Heimtextilien und Kinderprodukte.

Die Präsentation dieser einzigartigen Materialien hebt die Fortschritte der Branche hervor und unterstreicht das gemeinsame Engagement für eine umweltfreundlichere Zukunft in der Mode- und Textilbranche. Die 136. Kantonale Messe versammelt innovative Aussteller, die sich auf umweltfreundliche und funktionale Produkte konzentrieren, da sich die globale Textilindustrie weiter in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2546794/image_969985_41443377.jpg