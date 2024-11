Los sectores de la moda y el textil lideran la innovación en la 136ª Feria de Cantón

GUANGZHOU, China, 2 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- La tercera fase de la 136ª edición de la Feria de Importación y Exportación de China, con la participación de 11.703 empresas, ha presentado cinco categorías: juguetes y niños, bebés y maternidad, moda, textiles para el hogar, papelería y salud y ocio.

Entre las secciones destacadas de la feria, las categorías de moda y textiles para el hogar han observado el uso innovador de materiales sostenibles y tejidos funcionales para ayudar a crear productos de primera calidad.

El sector de la moda presenta una nueva visión de los textiles innovadores

Fujian Fashion Flying Garments Co., Ltd., es un líder en ropa funcional para actividades al aire libre. Su última innovación, la chaqueta inflable 3 en 1 con función de rescate anfibio, ganó el premio de plata en los premios de diseño de la Feria de Cantón. Esta chaqueta versátil es ideal para actividades al aire libre como senderismo y ciclismo, ya que ofrece aislamiento ajustable y cierre parcial para reducir el impacto de las lesiones. También se puede utilizar como camilla, lo que ayuda a minimizar la pérdida de calor y prolongar el tiempo de supervivencia mientras se espera el rescate. "Diseñamos nuestros productos en función de nuestra amplia experiencia, por lo que confiamos en que cada característica es útil, incluso potencialmente salvavidas", dijo Chen Geng, fundador y presidente de Fashion Flying.

High Hope Int'l Group Jiangsu Champion Holdings Limited se ha destacado en la exportación de prendas de punto y textiles para el hogar durante 37 años, asistiendo a 73 sesiones de la Feria de Cantón. En esta sesión, mostraron innovaciones que incluyen una chaqueta de punto para exteriores para mujer con tejidos patentados impermeables, transpirables y cálidos, y pantalones de yoga teñidos patentados hechos de poliéster y nailon.

El sector textil innova con conciencia ecológica

Los expositores de la categoría de textiles para el hogar también presentaron más innovaciones en telas. Sunvim Group Co., Ltd., un fabricante líder de textiles para el hogar, presentó su material de seda de bambú verde, compuesto de fibras vegetales naturales. "El bambú es un recurso más sostenible que los árboles debido a su rápido crecimiento. Además, nuestro proceso de producción de productos de bambú utiliza métodos no químicos, lo que reduce aún más el impacto ambiental", dijo Zaicheng Zhang, director de Tecnología y Calidad de Sunvim.

Zibo Daranfang Silk Group Co., Ltd., un importante fabricante de telas de seda, presentó su innovador tejido de fibra de hongos, derivado de extractos de hongos naturales. Este material ecológico es antibacteriano sin aditivos, lo que lo hace seguro para ropa, textiles para el hogar y productos infantiles.

La exhibición de estos materiales únicos destaca los avances de la industria y refuerza el compromiso colectivo con un futuro más ecológico en la moda y los textiles. Mientras la industria textil mundial sigue avanzando hacia la sostenibilidad, la 136ª Feria de Cantón sigue reuniendo a expositores innovadores que se centran en productos funcionales y ecológicos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546794/image_969985_41443377.jpg