Les soins Míage Skincare en vedette dans le salon exclusif des cadeaux officiels des 64e GRAMMY Awards®

Se déroulant à Las Vegas au MGM Grand Garden Arena, la 64e cérémonie des GRAMMY Awards est la seule distinction reconnue par les pairs et la récompense la plus prestigieuse dans le monde musical. Par ailleurs, les présentateurs et les artistes se verront offrir un assortiment de cadeaux de remerciement provenant d'un large éventail de marques.

La totalité de la gamme Míage Skincare sera proposée et inclura les produits en format standard suivants :

Awakened, The Isotonic Eye Elixir : Un soin concentré pour les yeux conçu pour activer la microcirculation en profondeur et le renouvellement des cellules souches.

: Un soin concentré pour les yeux conçu pour activer la microcirculation en profondeur et le renouvellement des cellules souches. Invoke, The Night Cream : Un soin à double fonction, crème de nuit et masque intensif, qui permet aux cellules souches en dormance de se réveiller et de se multiplier.

: Un soin à double fonction, crème de nuit et masque intensif, qui permet aux cellules souches en dormance de se réveiller et de se multiplier. Manifest, The Day Lotion : Un soin hydratant sans eau et riche en nutriments pour assurer un soutien cellulaire quotidien.

: Un soin hydratant sans eau et riche en nutriments pour assurer un soutien cellulaire quotidien. Bloom, La Milpa Lip Treatment : Puissant nectar réparateur, Bloom nourrit et apaise les lèvres en profondeur.

: Puissant nectar réparateur, Bloom nourrit et apaise les lèvres en profondeur. Clarity, The Purifying Wash : Un nettoyant visage équilibrant qui élimine en douceur le sébum, les impuretés et les facteurs de stress environnementaux qui obstruent les pores de la peau.

Optant pour des formules de soins plus riches et plus actives, Míage a remplacé l'eau par un extrait exclusif : La Milpa Cactus. Ces solutions isotoniques sont uniques par leur capacité à travailler en osmose avec les cellules saines de la peau, un processus qui permet aux mélanges de nutriments activateurs de cellules souches de pénétrer naturellement et plus efficacement dans la peau. En outre, Míage s'est associé à MEBO Technology, une société de recherche médicale spécialisée dans la technologie de régénération pour les victimes de brûlures, qui détient plus de 60 brevets et a soigné plus de 40 millions de brûlés dans plus de 70 pays, pour intégrer son ingrédient régénérant clé dans les formules de Míage.

Les 64e GRAMMY Awards auront lieu le dimanche 3 avril 2022 et seront diffusés en direct sur la chaîne de télévision CBS à 20 heures ET / 17 heures PT et seront disponibles en streaming en direct et à la demande sur Paramount+.

Pour plus d'informations sur Míage Skincare, veuillez consulter https://miageskin.com

À propos de Míage

Regardez le passé avec gratitude, mais jamais avec nostalgie... Míage présente une catégorie moderne de soins de la peau transformateurs conçus pour aller au-delà de l'« anti-âge », et demande aux consommateurs de vivre au présent. Non seulement moderne dans sa philosophie, mais aussi dans sa science, Míage révèle des formules nutritives sans eau conçues pour fonctionner en osmose et en harmonie avec la peau à chaque étape de la vie. Une solution isotonique exclusive La Milpa Cactus remplace les solutions hypotoniques à base d'eau déionisée couramment utilisées dans la plupart des produits de soins de la peau, permettant aux riches mélanges d'ingrédients utilisés par Míage de fournir plus efficacement à la peau les nutriments, protéines et acides aminés nécessaires à sa régénération, tout en offrant un teint rayonnant de luminosité, de santé et une célébration totale de votre beauté actuelle.

