Míage Skincare präsentiert sich in der exklusiven 64. GRAMMY Awards® Official Gift Lounge

Die gesamte Hautpflegelinie von Míage wird vorgestellt, darunter auch volle Größen der folgenden Produkte:

Awakened, das isotonische Augenelixier: Eine konzentrierte Augenbehandlung, die eine tiefe Mikrozirkulation auslöst und die Stammzellen wiederbelebt

Invoke, die Nachtcreme: Eine Nachtcreme mit Doppelfunktion und eine intensive Maskenbehandlung, die ruhende Stammzellen aktiviert und zum Blühen bringt.

Manifest, die Tageslotion : Eine wasserfreie und nährstoffreiche Feuchtigkeitspflege zur täglichen Unterstützung der Zellen.

Bloom, La Milpa Lippenbehandlung: Bloom ist ein kraftvoller Heilnektar, der die Lippen tiefgehend nährt und beruhigt.

Clarity, die reinigende Waschung: Ein ausgleichender Gesichtsreiniger, der die Haut sanft von porenverstopfendem Öl, Fett und von Umweltbelastungen befreit.

Miage hat sich für reichhaltigere und aktivere Hautpflegeformeln entschieden und Wasser durch einen dem Unternehmen geschützten La Milpa-Kaktusextrakt ersetzt. Diese isotonischen Lösungen sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, in Osmose mit gesunden Hautzellen zu arbeiten, ein Prozess, der es den stammzellenaktivierenden Nährstoffmischungen ermöglicht, die Haut auf natürliche und effizientere Weise zu durchdringen. Darüber hinaus ist Miage eine Partnerschaft mit MEBO Technology eingegangen - einem medizinischen Forschungsunternehmen, das sich auf die Regenerationstechnologie für Verbrennungsopfer spezialisiert hat, mehr als 60 Patente besitzt und über 40 Millionen Verbrennungspatienten in mehr als 70 Ländern geheilt hat - um seinen wichtigsten Regenerationsbestandteil in die Miage-Formeln einzubringen.

Die 64. GRAMMY Awards finden am Sonntag, den 03. April 2022, statt und werden um 20:00 Uhr ET (Eastern Time) / 17:00 Uhr PT (Pacific Time) live auf dem CBS Television Network übertragen und können auf Paramount+ live und auf Abruf gestreamt werden.

Um mehr über Míage Skincare zu erfahren, gehen Sie bitte auf https://miageskin.com

Informationen zu Miage

Die Vergangenheit sollte man mit Dankbarkeit betrachten, aber niemals mit Sehnsucht ... Miage führt eine moderne Kategorie transformativer Hautpflege ein, die über "Anti-Aging" hinausgeht und die Verbraucherinnen stattdessen auffordert, präsent zu sein. Miage ist nicht nur modern in seiner Philosophie, sondern auch in seiner Wissenschaft und bietet wasserfreie Nährstoffformeln, die in jeder Lebensphase in Osmose und Harmonie mit der Haut wirken. Eine für das Unternehmen geschützte isotonische La Milpa-Kaktuslösung ersetzt die hypotonischen deionisierten Wasserlösungen, die üblicherweise in den meisten Hautpflegeprodukten verwendet werden. So können die reichhaltigen Inhaltsstoffe von Miage die Haut effektiver mit heilenden Nährstoffen, Proteinen und Aminosäuren versorgen und gleichzeitig einen Teint hervorbringen, der Leuchtkraft und Gesundheit ausstrahlt und Ihre gegenwärtige Schönheit vollständig zelebriert.

