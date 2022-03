Starostlivosť o pleť Míage Skincare v exkluzívnom oficiálnom darčekovom salóniku na 64. ročníku GRAMMY Awards®

Bude predstavený celý rad produktov Míage Skincare, ktorý bude obsahovať:

Awakened, izotonický elixír na očné okolie : Koncentrovaný produkt na ošetrenie očného okolia určený na spustenie hĺbkovej mikrocirkulácie a prebudenie kmeňových buniek.

: Koncentrovaný produkt na ošetrenie očného okolia určený na spustenie hĺbkovej mikrocirkulácie a prebudenie kmeňových buniek. Invoke, nočný krém : Duálne pôsobiaci nočný krém a intenzívna maska, ktoré prebúdzajú spiace kmeňové bunky, aby sa aktivovali a obnovovali.

: Duálne pôsobiaci nočný krém a intenzívna maska, ktoré prebúdzajú spiace kmeňové bunky, aby sa aktivovali a obnovovali. Manifest, denný krém : Bezvodý a výživný hydratačný krém, ktorý poskytuje bunkám celodennú podporu.

: Bezvodý a výživný hydratačný krém, ktorý poskytuje bunkám celodennú podporu. Bloom, ošetrenie pier La Milpa : Bloom, ako silný liečivý nektár, dodáva perám hĺbkovú výživu a ma ukľudňujúci účinok.

: Bloom, ako silný liečivý nektár, dodáva perám hĺbkovú výživu a ma ukľudňujúci účinok. Clarity, čistiaci prípravok: Vyrovnávajúci prípravok na čistenie tváre, ktorý z pokožky jemne odstraňuje tuk, mastnotu a environmentálne stresujúce látky, ktoré upchávajú póry.

Míage, ktorá sa rozhodla pre bohatšie a aktívnejšie prípravky starostlivosti o pleť, nahradila vodu patentovaným výťažkom z kaktusu La Milpa Cactus. Tieto izotonické roztoky sú jedinečné svojou schopnosťou pracovať v osmóze so zdravými kožnými bunkami, čo je proces, ktorý umožňuje, aby zmesi živín aktivujúce kmeňové bunky prenikali do pokožky prirodzene a efektívnejšie. Okrem toho spoločnosť Míage spolupracuje so spoločnosťou MEBO Technology, medicínskou výskumnou spoločnosťou zameranou na regeneračnú technológiu pre obete popálenín, ktorá vlastní viac ako 60 patentov a vyliečila viac ako 40 miliónov pacientov s popáleninami vo viac ako 70 krajinách, aby zaradila svoju kľúčovú regeneračnú zložku do receptúry Míage.

Ak sa chcete dozvedieť viac o produktoch starostlivosti o pleť Míage Skincare, navštívte stránku https://miageskin.com

O spoločnosti Míage

Pozerajte sa na minulosť s vďačnosťou, ale nikdy nie s túžbou… Spoločnosť Míage predstavuje modernú kategóriu transformačnej starostlivosti o pleť navrhnutú tak, aby prekonala „anti-aging" a namiesto toho žiada spotrebiteľov, aby zostali v prítomnosti. Spoločnosť Míage, nielen moderná vo svojej filozofii, ale aj vo vede, odhaľuje bezvodé výživové receptúry vyrobené tak, aby fungovali v osmóze a harmónii s pokožkou v každej fáze života. Patentovaný izotonický roztok La Milpa Cactus nahrádza hypotonické roztoky deionizovanej vody bežne používané vo väčšine produktov starostlivosti o pleť, čo umožňuje bohatým zmesiam zložiek od spoločnosti Míage efektívnejšie zásobovať pokožku liečivými živinami, proteínmi a aminokyselinami, pričom pleť je žiarivá, zdravá a pripravená osláviť vašu súčasnú krásu.

